Paolini e Lonardo ancora indisponibili

Sono ancora alle prese con l’influenza sia il portiere Pinto che l’altro under Chiatante mentre Martiniello, ieri, si è allenato regolarmente. A Tivoli, per la prima trasferta dell’anno, saranno indisponibili il russo Tsechoev (ancora senza transfer) e gli infortunati Paolini e Lonardo. Torna invece disponibile, scontata la squalifica, Pagliari. Lauro dovrebbe riproporre il 4-3-3 con l’esordio, da subito, del neo acquisto Fabbrini. Dalla panchina dunque partirebbe Battista. Su quello che sarà l’undici titolare che scenderà in campo domenica, a Tivoli, le idee saranno più chiare dopo l’allenamento odierno e la rifinitura di domani. Niente ritiro: la Samb partirà domenica mattina per Tivoli. Infine sono slittate al 23 gennaio le deposizioni di alcuni esponenti della Samb alla Procura Federale sui fatti avvenuti negli spogliatoi dell’Angelini durante e dopo la gara Chieti-Samb.