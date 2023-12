Paolini va in pensione: "Un sostituto per Arquata"

Il 31 dicembre sarà il suo ultimo giorno di lavoro dopo quasi quarant’anni di professione. Lo hanno chiamato il dottore dei terremotati perché dopo il terribile sisma del 2016 del centro Italia non ha abbandonato i suoi assistiti nella devastata Arquata, dove è grazie a lui che è nato il poliambulatorio ‘Assieme’, centro socio-sanitario che oltre all’assistenza medica di base eroga prestazioni diagnostiche e esami specialistici. Lui è Italo Paolini, medico massimalista di medicina generale di Arquata e Venarotta e precursore della telemedicina nei territori dell’entroterra. Dal primo gennaio sarà in pensione e ciò rappresenta sicuramente una perdita importante per l’assistenza primaria che dal 2024 dovrà, dunque, fare a meno di uno stimato e valido professionista, molto amato dai sui pazienti.

Dottor Paolini, è arrivato il momento di godersi la famiglia?

"Mi sono laureato 40 anni fa ed è dal 1987 che sono medico convenzionato. Sarei potuto rimanere ancora 4 anni, ma ho deciso così per motivi personali. Sono dieci anni che faccio ambulatorio, mattina e pomeriggio, ad Arquata e a Venarotta, e assicuro che è molto faticoso. Ho bisogno di riposarmi e di godermi la mia famiglia".

Oltre a quello medico, dopo il terremoto ha svolto un ruolo anche sociale con la popolazione?

"Ho cercato di fare il possibile. Avevo deciso di andare in pensione a 63 anni, ma poi ho prolungato perché non potevo abbandonare i miei assistiti. Ad Arquata ho fatto costruire un bellissimo centro medico nel quale c’è una diagnostica di primo livello. Il problema, ora, è trovare qualcun altro che mi sostituisca. Rimane il dottor Carducci, ma con il mio pensionamento diventa località carente e dunque ci vorrà un sostituto. A Venarotta, invece, non c’è problema perché ci sono le dottoresse Panichi e Muscella che possono coprire bene le esigenze".

Come hanno reagito i suoi pazienti alla notizia del suo pensionamento?

"Dopo così tanto tempo c’è una sensazione quasi di paura di rimanere da soli. E’ difficile emotivamente per me, ma anche per loro".

Cosa le mancherà di più di questo mestiere?

"Penso che all’inizio mi sentirò un po’ vuoto delle sensazioni di responsabilità, ma che poi gratificano, anche perché senti in qualche modo di essere importante per i tuoi pazienti. Mi mancherà il contatto quotidiano con i problemi dei miei assistiti. Qualcuno di loro mi ha detto: dottore te lo meriti di riposare perché hai dato tanto. Queste parole mi hanno gratificato molto".

Lorenza Cappelli