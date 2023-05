Paolo Cevoli sul palco sabato 17 giugno Poi c’è Galimberti

Il borgo di Magliano di Tenna inizia la programmazione del cartellone estivo e mette subito a segno uno spettacolo di cabaret con il comico romagnolo Paolo Cevoli. "Come ogni anno cerchiamo di promuovere iniziative a carattere culturale, intrattenimento e promozione del territorio – commenta il sindaco Pietro Cesetti – visto che nei comuni del circondario hanno puntato l’attenzione sui concerti live, per non creare accavallamenti e abbiamo pensato di creare un filone alternativo dedicato alla comicità. Abbiamo già ingaggiato un comico illustre, ovvero Paolo Cevoli che racconterà la sua vita con la sua solita ilarità. Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che inseriremo all’interno della rassegna Magliano Estate 2023 che sarà presentato ufficialmente fra qualche settimana". Nel frattempo la notizia dell’arrivo di Paolo Cevoli ha riscosso già molta curiosità: lo spettacolo si terrà in piazza Gramsci, centro storico di Magliano di Tenna capace di 500 posti seduti, sabato 17 giugno alle 21,30. I biglietti saranno a breve in vendita sulla piattaforma Ciaotickets (costo 23 euro). Fra gli annunci in vista dell’estate anche l’arrivo del filosofo Umberto Galimberti con il circuito regionale ‘Non a Voce Sola’.

a.c.