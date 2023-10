Paolo Galassi presenta il libro

Presentazione del libro di Paolo Galassi, domenica 5 novembre, alle 17.30, alla libreria Rinascita. Dopo il successo della sua opera prima, ‘Il palo della doma’, un romanzo di formazione ambientato in un borgo tra i Monti Sibillini, Paolo Galassi, urologo teramano di origine marchigiana, conferma le sue innegabili doti di affascinante narratore nella sua seconda opera, ‘La marchiatura’, pubblicata ancora dalla teramana Artemia Nova Editrice. Il libro narra storie di vita ambientate nel mondo delle claques teatrali romane e della medicina accademica e baronale sullo sfondo degli anni di piombo. Durante la presentazione del volume alla libreria in piazza Roma, l’autore dialogherà con Sara Palladini, scrittrice a attrice. Continuano, dunque, gli incontri e le presentazioni di libri organizzati negli spazi della Rinascita, oltre che splendida libreria, luogo di cultura della città per eccellenza.