Paolo Maria Leonardi e il meritato riposo

Primo giugno 2023. Un giorno da non dimenticare per Paolo Maria Leonardi che ora si godrà la meritata pensione. Dopo oltre trent’anni di onorato servizio infatti Paolo lascia la caserma dei vigili del fuoco dove ha ricoperto tutti i ruoli operativi sino ad arrivare al ruolo di capoturno. Stimato dai colleghi e sempre pronto ad essere punto di riferimento per i più giovani, Paolo mancherà a tutti. A lui vanno gli auguri di tutti i pompieri del comando ascolano della caserma dei vigili del fuoco e naturalmente quelli della redazione del Resto del Carlino.