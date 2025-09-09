Paolo Trento ucciso da un male. Si era trasferito nelle Filippine

La notizia è arrivata ieri mattina dall’altra parte del mondo. La Riviera delle Palme piange la scomparsa di Paolo Trento, morto a 61 anni nelle Filippine, dove si era trasferito da circa un anno. Come detto la pessima novità ha raggiunto in poche ore San Benedetto, suscitando profonda commozione. Trento era un sambenedettese doc, conosciuto per il legame della sua famiglia con lo storico hotel Arlecchino e, più di recente, per lo stabilimento balneare Vita d’Amare. Negli ultimi tempi combatteva contro una malattia, alla quale nonostante le cure non è riuscito a resistere. Oltre all’attività imprenditoriale della famiglia, il suo nome resterà indissolubilmente legato alla pesca del tonno, la sua più grande passione. In molti lo consideravano un vero pioniere, capace di introdurre e perfezionare tecniche che hanno fatto scuola a livello nazionale e internazionale. Non era solo un passatempo, ma una vera e propria professione che lo ha reso noto anche oltre i confini italiani. La sua abilità lo aveva consacrato come uno dei massimi esperti del settore. Trento aveva trasformato quella passione in un’attività imprenditoriale, dedicandosi al commercio del tonno pescato con la sua straordinaria perizia. Nemmeno il trasferimento nelle Filippine lo aveva allontanato da quella dimensione. Anzi, anche lì aveva continuato a praticare e condividere la pesca, pubblicando spesso sui social video e immagini delle sue giornate. L’ultimo contributo, diffuso appena venerdì scorso, mostrava il paesaggio che lo circondava. Poi, senza parole, aveva fissato la telecamera, lasciando un ricordo che oggi assume un valore speciale. Un filmato che in queste ore in molti stanno commentando con messaggi di addio. In Italia i suoi familiari più stretti, tra cui la sorella e i figli, che ora attendono il rimpatrio della salma. Nelle prossime ore saranno rese note le modalità e i tempi del trasferimento, così da permettere a parenti, amici e concittadini di tributargli l’ultimo saluto.

e. l.