Pap test gratis dedicati alle ragazze

La prevenzione per le donne deve iniziare presto e per questo l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli vuole dare l’opportunità alle giovani donne di farsi un regalo, oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna. I consultori familiari di Ascoli e di San Benedetto, rispettivamente nel poliambulatorio ex Gil in viale Marcello Federici e all’ospedale ‘Madonna del soccorso’, oggi resteranno aperti dalle 8 alle 20 per accogliere, con accesso libero senza prenotazione, le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni che vorranno sottoporsi al pap test gratuitamente. "In modo particolare l’attenzione è rivolta a quelle donne che non hanno mai fatto un pap-test, perché non è mai troppo presto per iniziare a volersi bene – dice Vania Carignani, commissario della Azienda sanitaria territoriale di Ascoli –. Si tratta di una buona occasione anche per ricevere informazioni circa l’importanza della prevenzione del tumore alla cervice-uterina, sui tempi e le modalità con le quali ogni donna dovrebbe pensare alla propria salute. Alle interessate, sarà anche chiarita l’importanza dell’Hpv test, il test che dopo i 30 anni sostituisce il pap test". l. c.