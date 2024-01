"Papà aiuto, mi arrestano". Truffato ad Acquaviva

Colpo da 15mila euro ai danni di una coppia di anziani residenti ad Acquaviva Picena, truffati con la solita storia del figlio arrestato a seguito di un incidente stradale. Il grave episodio è avvenuto nella tarda mattina di lunedì quando la coppia di anziani, rimasta momentaneamente sola, ha ricevuto la telefonata di una persona che si è spacciata per comandante dei carabinieri di Acquaviva.

La comunicazione parlava del figlio rimasto vittima di un incidente nel quale aveva investito una donna che era rimasta seriamente contusa. Per rendere più credibile la storia, il finto maresciallo ha passato alla vittima della truffa il presunto avvocato che gli ha dato i consigli per evitare l’arresto, chiedendo 8mila euro e per spingere l’anziano a pagare gli ha passato il ’figlio’, un giovane che urlando disperato, lo implorava a pagare perché da lì a poco i carabinieri lo avrebbero condotto in carcere. "Papà aiutami ti prego, non voglio andare in carcere". Con la voce rotta dal pianto, l’anziano non è stato in grado, evidentemente, di riconoscere che quella richiesta di aiuto non era del figlio.

Sta di fatto che i truffatori hanno chiesto all’uomo di mettere in una busta il denaro contante che aveva in casa unitamente agli oggetti d’oro qualora i soldi non fossero stati sufficienti. Soldi che sarebbero serviti per risarcire la donna investita ed evitare l’arresto. Tempo mezz’ora, in casa dell’uomo si è presentato il finto avvocato, un giovane piuttosto alto, con un giubbetto di pelle nera, che è entrato nell’abitazione, ha rassicurato il pensionato, ha preso la busta e se n’è andato facendo perdere le sue tracce. Comprensibile la disperazione dell’uomo quando ha scoperto di essere stato truffato e di aver perso denaro e monili d’oro di famiglia.

L’anziano ha come badante la figlia che abita a Monteprandone e che proprio quella mattina, fra le 11 e le 13 si era recata a San Benedetto per far controllare le analisi della madre al medico di base. Secondo alcune fonti negli ultimi giorni nella stessa Acquaviva vi sarebbero state almeno altri due o tre casi di tentate truffe andate a vuoto. I carabinieri stanno svolgendo indagini per cercare di risalire ai truffatori che per contattare le vittime hanno sempre impiegato numeri telefonici di casa. Non si capisce come facciano a intercettare le coppie di anziani soli e ad avere i loro numeri di telefonia fissa. Il fenomeno si sta estendendo a macchia d’olio sul territorio, dove sembra che i malviventi abbiano trovato terreno fertile.

Marcello Iezzi