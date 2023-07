Papa Francesco ai pescatori: "Grazie per la vostra lettera"

I pescatori sambenedettese sono rimasti nel cuore di Papa Francesco. Un legame che va avanti dal 2019, quando la Marineria fu ricevuta dal Santo Padre che l’ha citata ed elogiata più volte per il lavoro di raccolta dei rifiuti in mare. Ora Francesco ha ringraziato l’Organizzazione produttori marineria sambenedettese. I membri dell’associazione, durante il ricovero al Gemelli avevano inviato una lettera al Papa che non ha fatto mancare la sua risposta: "Vi esprimo il mio ringraziamento per la lettera del 16 giugno. La vostra sensibilità umana e spirituale mi ha ancora una volta edificato. Continuate a svolgere il vostro nobile mestiere con entusiasmo e amore, come se fosse una missione. Nell’abbracciarvi, vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me; io pregherò per voi invocando la protezione della Vergine e di San Francesco di Paola".