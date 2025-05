Papetti e l’arte come salute:: "Se l’acqua serve al fisico, la bellezza occorre alla psiche"

"L’arte fa bene alla mente quanto l’acqua al corpo". Ne è convinto il professor Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli. Del tema ha parlato in occasione della presentazione del progetto messo in campo insieme alla Ciip di dotare i contatori dell’acqua di immagini di opere d’arte. Per Papetti, celebre storico dell’arte e curatore museale, l’arte non è solo bellezza: è cura, benessere, equilibrio interiore. "Se l’acqua è necessaria alla vita fisica, l’arte lo è per quella psichica" ha detto, spiegando con grande coinvolgimento come la visita a un museo possa ridurre ansia e stress fino al 40%, secondo recenti studi scientifici.

L’effetto benefico dell’arte, secondo Papetti, nasce dalla particolare condizione in cui si viene immersi all’interno di uno spazio museale: "È un luogo di isolamento controllato, dove il silenzio, la luce, la disposizione delle opere e l’assenza di stimoli esterni aiutano la concentrazione e il distacco dal caos quotidiano". Questo ambiente favorisce la riflessione, la calma e persino la cura di alcune patologie mentali. Nei Musei Civici di Ascoli, Papetti promuove da anni attività in collaborazione con centri di salute mentale, portando le persone a contatto diretto con l’arte come terapia. Un dato curioso che il professore cita riguarda il battito cigliare: "Si è scoperto che davanti a certe opere, le persone sbattono le ciglia più frequentemente. È un indice di coinvolgimento emotivo. Misurare questo dato – ha spiegato - aiuta a capire quali opere attraggono di più e a organizzare percorsi espositivi che stimolino l’interesse e la partecipazione del pubblico".

Papetti ha sottolineato anche che "l’allestimento di una mostra non è solo un atto estetico, ma un processo complesso che tiene conto dello spazio, della luce, delle distanze tra le opere e persino del numero di visitatori attesi". "La disposizione delle opere influenza la nostra esperienza. Una stanza troppo piccola, come nel caso della recente mostra su Caravaggio a Palazzo Barberini a Roma, può provocare un eccesso di stimoli visivi e portare perfino a fenomeni come la sindrome di Stendhal, dove l’emozione estetica diventa travolgente" ha concluso il suo intervento su questo interessante tema. L’arte, dunque, non è solo patrimonio da conservare, ma uno strumento attivo di benessere. E il museo, luogo di contemplazione e silenzio, può diventare anche una piccola clinica per l’anima.

Peppe Ercoli