Papetti presenta l’ultimo libro. Domenica inizia il ciclo di appuntamenti sul tè

Sabato, alle 17, nella sala della Vittoria della pinacoteca, Maria Giuseppina Muzzarelli dialogherà con Stefano Papetti presentando il suo ultimo volume ‘Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, di scambi e di magnifici ornamenti’, un affascinante percorso dedicato a un tema che collega città, ambienti, culture, uomini e donne. Quindi, domenica, alle 18, si svolgerà il primo dei quattro incontri domenicali ‘ArThè e note’ (gli altri ci saranno il 10, il 17 e il 24 marzo alla stessa ora), a ingresso gratuito. Il ciclo di appuntamenti consentirà al pubblico di godere del fasto dei saloni della pinacoteca e della bellezza dei capolavori esposti, accompagnati dal curatore delle collezioni comunali, Stefano Papetti, ma anche da interventi musicali di talentuosi musicisti e sorseggiando una tazza di thè aromatizzato con i frutti che compongono i festoni dipinti da Carlo Crivelli, come la mela, la pesca e la ciliegia, in un blend esclusivo appositamente ideato per Ascoli musei. Ospite musicale di domenica sarà il giovane pianista e compositore ascolano Steve, mentre nelle domeniche successive si esibiranno la pianista Maria Cristina Mannello con le cantanti Lucia Spreca e Silvia Patrizi. Info: 333/3286129.