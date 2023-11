Parata di stelle . I grandi ex del passato, le famiglie Rozzi e Mazzone. Quante emozioni in teatro

Quante imprese, quante emozioni e soprattutto quanti campioni. A fare grande il nome dell’Ascoli Calcio sono stati davvero in tanti. E di giocatori di importanza nazionale e mondiale ne sono passati davvero tanti. Nomi che oggi nessuna provinciale potrebbe provare neanche lontanamente pensare di permettersi. E il bello è stato che tutti coloro che hanno indossato questa maglia a distanza di anni sono poi rimasti follemente innamorati dalle esperienze e dall’affetto che il popolo ascolano ha poi loro lasciato. Sono stai quasi duecento gli ospiti presenti nel corso della serata per i 125 anni di storia del club. Presenti gli ex presidenti Cappelli, Benigni, Tosti e l’attuale proprietà guidata dal patron Pulcinelli, presente insieme al dg Verdone, al ds Giannitti e tutta la squadra.

Tra i tecnici non poteva di certo declinare l’invito gente come Castori, Colomba, Cosmi, Pillon, Silva, Sensibile. Moltissimi anche i calciatori che non ci hanno pensato su due volte a salire in auto per prendere immediatamente la direzione del capoluogo piceno, nonostante molti di loro fossero già tornati a settembre in occasione della festa dei tifosi allestita allo stadio. Primo appuntamento allestito dalla tifoseria per celebrare l’anniversario. Per una sera il massimo cittadino Ventidio Basso si è trasformato in un’arena molto simile, per certi versi, allo stadio Del Duca con appassionati tifosi e club del tifo bianconero a non far mancare applausi, cori e ovazioni nei confronti degli idoli del passato e del presente. Dalle famiglie Rozzi e Mazzone a quelle di Scorsa e Campanini alle quali si sono aggiunti i vari Castoldi, Boldini, Nicolini, Moro, Calisti, Destro, ma anche i più recenti Fontana, Giorgi, Di Venanzio, Cacia, Padella, gli ascolani terribili Iachini, Agostini, Carillo, Scarafoni, Pierantozzi e molti altri.

Nel corso della serata sono stati svelati i risultati del contest lanciato dal comune nel mese di ottobre che ha visto tantissimi tifosi votare nelle varie categorie allestite. Il gol più bello della storia dell’Ascoli è stato eletto quello realizzato di Meco Agostini nel match col Pisa (2-2) dell’87 siglato in sforbiciata sotto l’incrocio dei pali calzando le scarpette di Diego Maradona. La partita più emozionante lo spareggio salvezza vinto dalla formazione di Mazzone col Cagliari (2-0) in A nell’83 con le reti di Greco e Nicolini. La coreografia più bella quella del match interno col Vicenza del 26 marzo 2016.

La miglior formazione della storia: Pazzagli, Anzivino, Dimarco, Scorsa, Barzagli, Pasinato, Novellino, Moro, Casagrande, Dirceu, Campanini. I migliori undici della storia dell’Ascoli: 1 Casagrande, 2 Moro, 3 Campanini, 4 Dirceu, 5 Giordano, 6 Pasinato, 7 Novellino, 8 Bierhoff, 9 Barzagli, 10 Anastasi. Brividi a non finire.

