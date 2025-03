Parcheggi al paese alto. Arrivano i nuovi spazi

Dopo lunghi giorni di proteste e polemiche da parte di residenti e commercianti, il Comune di San Benedetto è intervenuto per gestire le criticità sorte lungo via Conquiste, nel quartiere del Paese Alto, dove la chiusura dello storico parcheggio condominiale e l’installazione delle fioriere stavano creando problemi alla viabilità e alla sosta. Per cercare di alleggerire la pressione sulla zona e anche per venire inonctro alle esigenze dei commercianti, l’amministrazione ha predisposto nuovi stalli con disco orario della durata di 15 minuti. I parcheggi sono stati ricavati lungo via Bernini, la salita che costeggia l’area recintata, e sul lato sud della stessa via Conquiste, in corrispondenza dei tratti non interessati dalle recenti modifiche. In questo modo si riesce a consentire l sosta breve e in sicurezza ai clienti delle attività. A comunicare l’intervento è stato l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini, che ha seguito personalmente lo sviluppo della situazione. "Con queste modifiche che abbiamo apportato – ha dichiarato – la situazione ora è anche più fluida e snella rispetto a come era prima e ora siamo al lavoro anche per risolvere le altre criticità". Tra queste criticità, l’amministrazione ha individuato in primis la segnaletica orizzontale, che dovrà in parte rivista e corretta.

A preoccupare è soprattutto la posizione attuale delle strisce pedonali, che terminano contro le fioriere, impedendo il passaggio in sicurezza dei pedoni. Per questo motivo, è già in programma un intervento di riposizionamento degli attraversamenti, da collocare in punti più accessibili e coerenti con la nuova viabilità. Anche il percorso pedonale sarà oggetto di una riorganizzazione. L’obiettivo è garantire un transito sicuro, soprattutto sul lato nord della carreggiata, dove attualmente i pedoni si trovano a passare su una lingua di asfalto troppo stretta per garantire il transito in sicurezza, in particolare a chi ha passeggini o carrozzine. Non viene esclusa, al momento, una modifica anche all’attuale collocazione delle fioriere. Il Comune sta valutando l’ipotesi di un possibile arretramento della linea dei blocchi in cemento, così da restituire maggiore agibilità al percorso pedonale e migliorare la fruibilità complessiva dell’area. Tutto era iniziato il 10 marzo quando nell’area solitamente utilizzata per la sosta delle attività commerciali della zona (un forno, un fioraio, un bar e una tabaccheria) sono arrivate delle fioriere che hanno di fatto reso l’area inaccessibile alle auto. Da quel momento sono iniziate le polemiche prima dei commercianti interessati da quel provvedimento e poi da alcuni residenti che lamentavano problemi di sicurezza e accessibilità.

Emidio Lattanzi