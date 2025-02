Parcheggi alla Sentina,. De Vecchis attacca;: "Basta perdere tempo"

"Ricordo che una richiesta ufficiale è stata protocollata nel maggio 2024. Mi risulta, peraltro, che una bozza di convenzione fosse già stata approntata. Quindi mi chiedo se non sia stata persa in qualche cassetto. In tutta questa vicenda bisogna capire solo una cosa: i parcheggi li vogliamo fare oppure no? Cosa stanno facendo comune e provincia per portare a termine la pratica? Mi auguro che chi se ne sta occupando solleciti gli uffici a mettere a punto l’accordo per rispondere alle esigenze dei cittadini sambenedettesi. Non si può far aspettare loro altro tempo". Parole dure, quelle di Simone De Vecchis, che esorta il comune e provincia a concludere positivamente la pratica dei parcheggi al di sotto del cavalcavia. Iniziativa per la quale, ricorda il membro della minoranza, è stata inoltrata richiesta dagli uffici comunali il 10 maggio dell’anno scorso.