Parcheggi alla Sentina,. De Vecchis: "Muoviamoci"

I parcheggi al di sotto della sopraelevata si faranno entro il 2024? La pratica va avanti da diversi anni e a rispolverarla, oggi, è Simone De Vecchis, che ha appena inviato un sollecito all’amministrazione provinciale a portare a termine l’iniziativa di cui si parla ormai da diverso tempo per alleggerire la situazione sosta in riviera, complicata in particolare durante i mesi estivi. Per De Vecchis ci sarebbe tempo a sufficienza per chiudere la questione prima della scadenza del mandato consiliare provinciale: questi ricorda, quindi, che i ritardi sono dovuti agli ultimi cambiamenti verificatisi nella pianta organica di Palazzo San Filippo.

"Stamattina ho inviato una nota di sollecito perché venga avviata l’istruttoria per l’utilizzo del parcheggio al di sotto della sopraelevata in zona Sentina – spiega De Vecchis – Questa storia è rimasta impantanata per due anni negli uffici provinciali, soprattutto per cause politiche: nel frattempo, infatti, se n’è andato il dirigente che se ne occupava".

In sostanza si tratterebbe di attrezzare l’area al di sotto del cavalcavia in corrispondenza di via del Cacciatore (2.500 metri quadri), ma anche via del Passero e della Pizzarda (1.700 metri quadri): in questo modo, in Sentina ci sarebbero oltre 100 posteggi in più, e il numero arriverebbe a 200 considerando le convenzioni già in essere per le aree in corrispondenza di viale dello Sport (7.630 metri quadri) che scadranno ad aprile 2025.

Nel pacchetto, infine, rientrano anche 7.680 metri quadri di superficie adiacenti a via Scarlatti e via Mare. In un eventuale accordo fra gli enti, l’area verrebbe concessa al comune che però si dovrebbe fare carico dei lavori per attrezzarla e dei costi di manutenzione, che quindi non graverebbero sulla provincia picena.

L’intervento è attesissimo dal quartiere Sentina, che durante l’estate non ha parcheggi a sufficienza per ospitare i turisti.

De Vecchis quindi ne approfitta per attaccare il gruppo misto nato in seno al consiglio provinciale: "Questo ha mosso delle critiche nei confronti dell’amministrazione – dice il consigliere - ad esempio sul Piano d’ambito dei rifiuti, sul quale ho la delega: voglio ricordare, però, che dopo undici anni siamo tornati a conferire in ambito, con notevole risparmio per le casse comunali. Altre critiche sono state mosse sulla scuola, ma in questo caso la delega è detenuta da chi ha polemizzato. Si dice che non è stato fatto abbastanza per le aree interne, ma la verità è che è stata la costa a ricevere meno interventi, come San Benedetto o Cupra".

"Basti vedere – conclude De Vecchis – la graduatoria per i patti territoriali, in cui otto dei dieci comuni beneficiari sono delle aree interne".

