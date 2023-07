Parcheggi alla Sentina, i tempi ora si allungano

Che fine hanno fatto i parcheggi al di sotto della sopraelevata? L’iniziativa di realizzazione degli stalli auto nelle aree sottostanti la variante alla Statale 16, partita l’anno scorso, sembra essersi fermata in una fase di stallo tecnico-politico. Il rischio concreto è che l’opera venga ultimata dopo l’estate: in questo caso verrebbe vanificata tutta l’utilità dell’operazione, voluta per turisti e residenti durante la bella stagione. Il punto è che i tempi si sono allungati da quando si decise di stipulare ex novo una convenzione fra comune e provincia per la concessione delle superfici. Infatti la riunione tra le parti in cui venne stabilito di portare a termine la pratica in tempi accettabili risale a metà aprile, ma la richiesta di convenzione sarebbe stata ricevuta dalla provincia solo a inizio giugno. E a ciò si aggiunge il fatto che la questione non riguarderà solo le aree in corrispondenza di via della Pizzarda, via dell’Airone, via del Cacciatore e via del Passero, ma anche quella per la sosta dei camper in viale dello Sport: la convenzione riguardante questa superficie scadrà nel 2025 e quindi bisognerà prima chiudere quella in vigore e poi annoverarla nella stipula futura. Oltretutto in questo caso la provincia dovrà includere delle disposizioni di sicurezza riguardo i manufatti limitrofi. In definitiva, il faldone è ben più complesso di quanto possa apparire e richiederà molto più tempo del previsto. A causare la dilatazione dei tempi possono essere stati tanti fattori: senz’altro ha influito la maxi operazione del Ballarin, che ha assorbito tutte le forze del settore lavori pubblici e parte dell’urbanistica, mettendo in standby altre opere, come il lungomare e l’ex Bambinopoli. A ciò si aggiunga che fino al 1° maggio i lavori pubblici sono stati governati in regime di interim: il nuovo dirigente, Mauro Bellucci, è di stanza al quarto piano di viale De Gasperi da appena 60 giorni. L’iniziativa è stata voluta da Simone De Vecchis, nella doppia veste di consigliere comunale e provinciale, e per un certo periodo ha rappresentato un elemento di miglioramento dei rapporti fra gli enti. Se l’opera dovesse andare a buon fine, il quartiere Sentina dovrebbe ottenere 100 posti auto, a cui se ne aggiungerebbe un altro centinaio a Ragnola. Parte di questi dovrebbe essere messa a pagamento e, la restante porzione, disposizione degli abitanti del quartiere.

Giuseppe Di Marco