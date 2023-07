Parcheggi, caos traffico davanti alla stazione

Somiglia sempre di più alla stanza di un bambino che non ha messo a posto i giocattoli, il tratto stradale di fronte alla stazione centrale di San Benedetto. Il problema della sosta selvaggia in via Gramsci non è nuovo. D’estate, questo marasma si trasforma in un vero e proprio girone infernale, considerando anche i minuti che i veicoli sono costretti a passare in coda per passare. Residenti e turisti parcheggiano soprattutto di fronte alla scalinata che dà sullo scalo ferroviario, in attesa di parenti o amici. Sono obbligati a farlo perché, attualmente, il parcheggio adiacente alla stazione è off limits, anche se per motivi confortanti: il Gruppo Ferrovie dello Stato infatti si è deciso a realizzare un nuovo parcheggio scambiatore, gestito da Metropark, in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza giornaliera. Sta di fatto che, per molti, portare avanti l’opera durante la bella – ma anche calda – stagione, non sia stata una grande idea. In autunno, comunque, San Benedetto dovrebbe avere una nuova grande area di sosta, su tutta l’estensione della superficie di circa 4.700 metri quadrati. All’ingresso, il doppio senso di marcia verrà delineato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra - troveranno posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verranno realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarà quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, si situeranno 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Da questo punto comincerà il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest si posizioneranno 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento. Dunque, tutto risolto? Si vedrà. I disagi per la sosta, va detto, si avvertivano anche quando il vecchio parcheggio era attivo, quindi per mettere ordine in via Gramsci sarà necessario trovare ulteriori soluzioni. Un’idea potrebbe essere quella di individuare un’area da destinare a terminal degli autobus: un servizio detenuto da qualsiasi meta turistica che possa definirsi tale.

Giuseppe Di Marco