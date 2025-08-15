Parcheggi concessi a 8 privati, polemica di Cim

Mugugnano diversi cittadini di Grottammare per gli 8 parcheggi che il Comune ha concesso a privati in via Roma e in via Colombo lungo la fascia costiera della città. Un provvedimento che risale al mese di luglio e che, per il momento, dovrebbe arrivare fino alla fine dell’anno, quindi per sei mesi in cambio di 85 euro a stallo di sosta riservato personale.

"La settimana scorsa sollecitati da molti cittadini, abbiamo incontrato il sindaco per sapere cosa ha portato gli amministratori a deliberare una concessione che tante proteste ed indignazioni sta suscitando – scrive in una nota Gian Filippo Straccia portavoce di ‘Comunità in movimento’ – Abbiamo chiesto se l’amministrazione comunale alla scadenza di queste concessioni le prorogherà o meno. Le motivazioni addotte per il rilascio delle concessioni non le abbiamo trovate convincenti, anzi un errore grossolano. Per quanto faranno alla loro scadenza ci è stato risposto ‘vedremo, ci stiamo ragionando’.

Noi riteniamo che in tema di parcheggi quest’amministrazione si sia posta in continuità con la precedente. Tagliano parcheggi ma non con un progetto o una strategia di nuova viabilità dolce, tagliano parcheggi o con una progettualità di lungomare molto molto discutibile oppure con piste ciclabili senza senso logico, oppure con atti deliberativi che innescano una polemica senza fine".

Marcello Iezzi