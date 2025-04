Parcheggi del cavalcavia pronti a fine estate

La convenzione è stata firmata, ma i parcheggi al di sotto del cavalcavia quando vedranno realmente la luce? L’iniziativa, portata avanti per anni, è stata messa nero su bianco a inizio aprile con la stipula di un patto fra la provincia di Ascoli, che concede i terreni in comodato d’uso gratuito, e il comune, che deve realizzare effettivamente le aree di sosta. Ora però bisogna attivarsi concretamente per mettere a disposizione i nuovi posteggi, e per raggiungere questo risultato, nella sua interezza, saranno necessari altri mesi.

In primis perché il comune deve trovare, e poi accantonare, le risorse necessarie per porre in essere l’intervento. Non si parla di grandi somme, ma di uno stanziamento che dovrebbe aggirarsi fra 80mila e 120mila euro. A cosa serviranno queste risorse? A ripavimentare le aree in asfalto, per poi apporvi apposita segnaletica orizzontale e verticale – per segnalare la presenza dei posteggi – e installare dell’illuminazione congrua. Una volta computate e trovate le risorse, però, si dovrà procedere con un’apposita variazione in bilancio e, successivamente, con l’affidamento dei lavori. Questi dovrebbero portare via un altro mese.

Insomma, non esattamente una grande opera: il problema, però, è che all’inizio dell’estate manca una cinquantina di giorni, quindi è possibile che il suo completamento avvenga al termine della bella stagione. L’idea che si è fatta strada in comune, però, è di realizzarne una parte per giugno e portare avanti il resto in un secondo momento. Questo significa che occorrerà individuare, fra le diverse aree oggetto della convenzione, un ordine di priorità.

Va ricordato, in tal senso, che le aree si trovano a ridosso di via del Cacciatore, via della Pizzarda, via dell’Airone e via del Passero, per una superficie complessiva di 4.200 metri quadri, da cui si dovrebbero ricavare circa 100 posti auto. È probabile, in tal senso, che venga visto come prioritario l’intervento in via del Cacciatore, data la posizione, che consente facilmente di raggiungere diverse latitudini del quartiere Sentina e anche del quartiere Mare. Altra cosa da decidere è il tempo massimo di permanenza sugli stalli. Si ipotizza, a tal proposito, l’instaurazione del disco orario e soglia massima di 5 ore o comunque mezza giornata.

Insomma, i passaggi più ostici sono stati fatti, anche per l’interessamento dei consiglieri comunali che nel corso del tempo si sono occupati della questione, fra cui Simone De Vecchis, Pasqualino Piunti e Gino Micozzi. Ora, però, manca il tassello finale.

Giuseppe Di Marco