Parcheggi della sopraelevata, ecco la proposta

Parcheggi gratuiti, sulla base di una convenzione da stipulare entro aprile: è questo l’indirizzo che ha intenzione di seguire il comune per la sistemazione delle aree di sosta al di sotto del cavalcavia. Un’operazione che si trascina da anni senza sbocchi concreti, e che ora il vertice municipale vuole chiudere per garantire posteggi a cittadini e turisti, soprattutto nel periodo estivo. È in tal senso che alcuni giorni fa il comune ha inviato la propria proposta alla provincia di Ascoli, titolare delle aree in questione, che potrebbero essere concesse con la formula del comodato d’uso gratuito. E i parcheggi, di conseguenza, rimarrebbero ‘bianchi’. Niente stalli blu, quindi, come si era pensato nelle scorse settimane: sambenedettesi e turisti, dalla prossima primavera, dovrebbero avere a disposizione alcune centinaia di posti in più, se la convenzione verrà firmata e il comune attrezzerà le aree per la sosta. Della questione si era occupato sia Simone De Vecchis, nello scorso mandato consiliare della provincia, e ora Pasqualino Piunti, che a inizio anno ha protocollato un’interrogazione per far luce sulla vicenda chiedendo, contestualmente, se gli stalli sarebbero stati gratuiti o a pagamento. L’indirizzo che avrebbe prevalso, quindi, è quello del ‘free parking’, anche perché gli abitanti della Sentina non accoglierebbero favorevolmente l’istituzione di posteggi blu. Le aree coinvolte, in tal senso, sono diverse: due, appunto, in Sentina, poi un’altra lungo via Scarlatti e l’ultima in corrispondenza di viale dello Sport, per i camper. Il tema dei parcheggi è tra i più sentiti: basti pensare alle tante idee di cui si è discusso negli ultimi anni.

All’insediamento dell’amministrazione si parlava di un parcheggio sull’Albula, di circa 500 posti: progetto di difficile realizzazione proprio per le caratteristiche del luogo. Poi, con la permuta del distretto sanitario di via Romagna, si è pensato di realizzare un parcheggio multipiano al posto dell’edificio attuale. Una struttura che consentirebbe di eliminare alcuni posti da viale De Gasperi, dove verrebbe fatta una pista ciclabile. C’è poi l’ex tirassegno, terreno in parte demaniale e in parte privato: se il comune riuscisse ad acquisirlo, potrebbe realizzarvi un’ulteriore area di sosta. Infine, un altro parcheggio multipiano potrebbe sorgere in piazza San Giovanni: anche questo è un progetto di cui hanno parlato diverse amministrazioni, ma che non è mai stato portato avanti concretamente. Favorevole all’idea sarebbe il consigliere Umberto Pasquali.

Giuseppe Di Marco