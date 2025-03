Parcheggi della sopraelevata, Piunti all’attacco

La querelle sui parcheggi al di sotto del cavalcavia continua ad animare il dibattito fra maggioranza e opposizione. Solo alcuni giorni fa trapelava la notizia che il comune avrebbe inviato la propria proposta in provincia, e che l’indirizzo da seguire sarebbe quello dei posteggi gratuiti. Novità che tornano a destare l’interesse di Pasqualino Piunti: l’ex sindaco da settimane chiede che venga trovata una quadra sulla vicenda e che la città venga messa a parte delle decisioni nel merito. Di ufficiale però ancora non c’è nulla, e la bella stagione si avvicina.

"Mi preme far notare – scrive il consigliere di minoranza – che solo dopo interrogazione del 10 gennaio si è tenuto un incontro che pare, ma sarà da verificare, abbia incanalato la questione verso una ipotesi di accordo con la provincia, ben otto mesi dopo l’istanza del comune, risalente al 10 maggio 2024. Poi occorre chiarire un altro aspetto della questione: il comune, inizialmente, voleva realizzare parcheggi a pagamento? La pratica ha subito rallentamenti a causa di questa nuova ipotesi, che ho già contestato con un’interrogazione?"

Non finisce qui. "Da qualche giorno si parla di un accordo fra l’ente rivierasco e la provincia – continua l’ex primo cittadino – che prevedrebbe una concessione o un comodato d’uso, ma sulla questione sembra esservi ancora molta incertezza, nonché poca chiarezza sul merito e sul metodo con cui procedere. Certezze che mancano anche sulle tempistiche: anche in questo caso, si vocifera di un’eventuale definizione entro aprile, ma va ricordato che, se anche l’accordo venisse stipulato entro questi termini, poi si dovranno porre in essere degli interventi per la sistemazione delle aree concesse. Quindi il timore è che l’inaugurazione delle stesse aree non possa avvenire prima della stagione estiva, periodo di massima esigenza per i residenti".

Le aree interessate sono due in Sentina, una in corrispondenza di via Scarlatti e una, per il parcheggio dei camper, in viale dello Sport. "Il tutto, insomma, appare quantomai fumoso – conclude Piunti – è passato già più di un mese dall’ultimo incontro ed ancora non si capisce se siano stati predisposti e trasmessi i nuovi atti concordati. Nella mia interrogazione, in tal senso, chiedevo anche copia della convenzione, se redatta. Ma questa sembra sempre più come l’araba fenice: che vi sia ognun lo dice, dove sia nessun lo sa. Motivi che mi spingono a non desistere dal vigilare sulla questione, anche in qualità di consigliere provinciale".

Giuseppe Di Marco