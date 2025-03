Parcheggi in centro a pagamento pure la domenica

A partire da domenica, i parcheggi nel centro di San Benedetto saranno a pagamento anche nei giorni festivi. La misura, annunciata nei mesi scorsi, entrerà ufficialmente in vigore modificando un’abitudine consolidata da anni. Il nuovo regolamento prevede il pagamento della sosta dalle 8 del mattino fino alle 20, senza più la consueta interruzione nell’orario di pranzo. Il costo sarà di 1,30 euro all’ora, con una tariffa minima di 65 centesimi per trenta minuti. Per chi necessita di un’intera giornata, sarà disponibile un ticket giornaliero di 9 euro, decisamente più conveniente rispetto ai 15,60 euro che si pagherebbero restando in sosta per dodici ore consecutive. L’assessore al bilancio Domenico Pellei ha confermato l’attivazione del nuovo piano, già evidenziato dalla presenza dei cartelli informativi installati nei giorni scorsi dagli addetti ai lavori della Multiservizi che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio comunale. L’obiettivo è ottimizzare la gestione dei parcheggi nel centro cittadino, spesso presi d’assalto nei weekend, creando difficoltà ai residenti della zona.