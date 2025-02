"Parcheggi in Sentina, intervenga la Provincia"

L’amministrazione ha effettuato degli incontri con la provincia, l’ultimo dei quali il 22 gennaio, e ora sta predisponendo una nuova richiesta basandosi sugli schemi di concessione o comodati forniti dallo stesso ente provinciale: è questa, in buona sostanza, la risposta fornita dal vertice di Viale De Gasperi a Pasqualino Piunti, che un mese fa aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla pratica dei parcheggi al di sotto del cavalcavia. Aree di sosta che devono essere attrezzate a seguito di una convenzione che provincia e comune stipulerebbero, ma che ancora non è stata siglata. La risposta, com’era prevedibile, non soddisfa nemmeno un po’ l’ex sindaco rivierasco: "Questo non definisce minimamente gli aspetti sui quali avevo chiesto di fare chiarezza – tuona Piunti – all’amministrazione di San Benedetto avevo domandato di rendere comprensibili le intenzioni riguardo questa annosa pratica, e di dire se i parcheggi saranno a pagamento oppure no. Dopo un mese mi sarei aspettato una disamina puntuale della vicenda. Mi illudevo, a quanto pare". Nella risposta viene sottolineato come le aree coinvolte nella procedura siano sempre state confermate a parcheggio pubblico. Appunto, però, il consigliere aveva domandato se ci sia la volontà di attrezzare stalli blu o bianchi, anche perché questo potrebbe influire sul tipo di accordo fra enti. In caso di aree a pagamento, infatti, è difficile che Palazzo San Filippo stipuli un accordo per il comodato d’uso gratuito. Ad occuparsi della vicenda, prima del rinnovamento in consiglio provinciale, era stato Simone De Vecchis. Questi aveva ricordato che il 10 maggio 2024 era stato chiesto alla provincia di avviare un’iniziativa che coinvolgesse via della Pizzarda, via del Cacciatore, via Mare e via Scarlatti. Ma sono anni che questa storia va avanti, senza sbocchi concreti.

"E’ arrivato il momento di vederci chiaro – continua Piunti – ed è per questo che presenterò un’altra interrogazione, questa volta in provincia. Occorre mettere un punto sulla questione, soprattutto per rispetto dei tanti cittadini – conclude l’ex sindaco – che nel corso degli ultimi anni hanno richiesto aree dove posteggiare". Il punto è che, con l’arrivo della bella stagione, Porto d’Ascoli e il quartiere Sentina aumentano esponenzialmente il numero di abitanti, e per i residenti diventa difficilissimo rintracciare un parcheggio. Va da sé, in ogni caso, che la soluzione ‘blu’ attirerebbe le critiche di non pochi cittadini.

Giuseppe Di Marco