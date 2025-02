Parcheggi in Sentina: nulla di fatto. E la bella stagione si avvicina

Quanto ancora occorre aspettare per avere nuove piazzole di sosta sulle superfici al di sotto del cavalcavia? Gli incontri tecnici fra comune e provincia sono stati fatti, e ora si deve formalizzare un accordo per l’avvio della procedura. Solo che una richiesta in provincia non sarebbe ancora pervenuta e quindi i dubbi sulle tempistiche dell’operazione restano in piedi. Non solo sul cronoprogramma, ma anche sulle modalità con cui quest’iniziativa verrà posta in essere. È da capire, infatti, se da parte dell’ente rivierasco ci sia l’intenzione di realizzare aree di sosta a pagamento oppure ‘bianche’: due casi molto diversi, dato che, se gli stalli fossero blu, è difficile che la provincia possa concedere queste aree in comodato d’uso gratuito. Di questo aspetto si è recentemente occupato Pasqualino Piunti, con un’interrogazione a risposta scritta inviata a metà gennaio e che non ha ancora ottenuto risposta. Nell’atto, l’ex sindaco aveva specificato che "in zona Sentina, stante la difficoltà di disporre di idonea dotazione di posti parcheggio, i residenti attendono da diverso tempo la sottoscrizione, da parte di questa amministrazione, della convenzione tra comune e provincia per poter usufruire di almeno 50 posti, necessari a contenere, in parte, i disagi derivanti dalla mancanza di adeguata dotazione di specifici spazi a ciò destinati". In realtà le aree esaminate nel corso degli incontri tecnici non si trovano solo nel quartiere Sentina. L’idea, portata avanti da anni, sarebbe infatti di attrezzare l’area al di sotto del cavalcavia in corrispondenza di via del Cacciatore (2.500 metri quadri), ma anche via del Passero e della Pizzarda (1.700 metri quadri). Superfici che porterebbero in Sentina oltre 100 posteggi in più, e anche fino a 200 se si considerano le aree adiacenti a viale dello Sport (7.630 metri quadrati) e quelle fra via Scarlatti e via Mare, per ulteriori 7.680 metri quadri. Quella dei parcheggi è una questione sentitissima dagli abitanti di Porto d’Ascoli, specialmente d’estate, quando l’arrivo massiccio di turisti provoca la ricerca ‘matta e disperatissima’ di un buco dove lasciare la propria auto. Istanze che sono state rappresentate a più riprese dai comitati di quartiere e dai cittadini nelle assemblee pubbliche degli ultimi anni. Piunti, a tal proposito, ha dato la propria disponibilità ad attivarsi presso la presidenza della provincia per una rapida conclusione della pratica, di cui però si è interessato anche Gino Micozzi.

Giuseppe Di Marco