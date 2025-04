Parcheggi in Sentina, si firma la convenzione

Parcheggi al di sotto del cavalcavia, la convenzione è pronta. Dopo tante pressioni da parte della città, comune e provincia hanno trovato la quadra e domani dovrebbero siglare il patto per la concessione in comodato d’uso gratuito delle aree in cui verranno allestite le aree di sosta. È quanto emerge dall’incontro tenutosi in provincia venerdì mattina, nel corso del quale sono stati illustrati i dettagli del patto che sta per essere firmato. Su queste superfici verranno fatti posteggi gratuiti, unica soluzione ammessa in abbinamento a un comodato gratuito. Spetterà al comune attrezzare le superfici in modo che queste siano pronte per la bella stagione. L’idea, portata avanti da anni, è di realizzare un’area al di sotto del cavalcavia in corrispondenza di via del Cacciatore (2.500 metri quadri), ma anche via del Passero e della Pizzarda (1.700 metri quadri). Superfici che porterebbero in Sentina oltre 100 posteggi in più, e anche fino a 200 se si considerano le aree adiacenti via Scarlatti e via Mare, per ulteriori 7.680 metri quadri. Infine, si dovrà rinnovare la convenzione per l’area che si trova in corrispondenza di viale dello Sport (7.630 metri quadrati) per il posteggio dei camper. A quanto pare anche questa annosa vicenda sta per arrivare a conclusione: dei parcheggi in corrispondenza della sopraelevata si parla da anni, dato che a più riprese i cittadini di Porto d’Ascoli ne hanno chiesto la realizzazione per far fronte al periodo estivo, quando torme di turisti affollano le latitudini sud della riviera. Ad occuparsi della questione era stato, nella scorsa consigliatura provinciale, Simone De Vecchis, che aveva esortato gli enti a passare ai fatti. Dopo le elezioni, la pratica è stata seguita da Gino Micozzi, ma anche da Pasqualino Piunti, che qualche mese fa presentò un’interrogazione per conoscere lo stato dell’arte relativo alla pratica.

Insomma, piccoli cambiamenti attendono il quartiere Mare e Sentina, oltre a quelli più corposi: è notizia di ieri, infatti, che i terreni sui quali Areamare aveva proposto una variante urbanistica – nell’agosto 2017 - andranno all’asta. Il primo lotto è quello di via Mare e via Scarlatti al prezzo di 3.765.000 euro e offerta minima di 2.823.750 euro (e non 2.823.500, come scritto ieri) mentre il secondo è quello di via del Cacciatore e via Goffredo da Buglione, con prezzo base di 2.590.000 euro e offerta minima di 1.942.500 euro. L’asta, in modalità senza incanto, avrà luogo mercoledì 18 giugno alle 15.30.

Giuseppe Di Marco