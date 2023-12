Parcheggi low cost per le feste, dimezzato il costo: ecco dove

Ascoli, 15 dicembre 2023 – Visitare Ascoli a Natale non sarà più un problema: parcheggiare in centro costerà poco, o addirittura niente. Da oggi e fino a sabato 6 gennaio, infatti, la struttura di Torricella e gli stalli in superficie ospiteranno parcheggi con un costo della sosta dimezzato. Da un euro ogni sessanta minuti a 50 centesimi, dunque, per il parcheggio di Torricella, mentre le zone centrali della città avranno un massimo di 85 centesimi l’ora.

E non finisce qui, c’è anche chi potrà sostare gratuitamente: alcuni cittadini, infatti, avranno la possibilità di parcheggiare a costo zero, o quasi. I commercianti ascolani potranno acquistare dei ticket-sosta da regalare ai loro clienti, azzerando in alcuni casi il costo per loro. Ad esempio, con un ticket si potrà anche lasciare l’auto a Torricella per due ore senza alcuna spesa.

«La rivitalizzazione del cuore pulsante della città – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – passa attraverso diversi canali: oltre a un ricco calendario di eventi, abbiamo deciso di dare la possibilità agli ascolani e ai turisti di risparmiare sulla sosta, dando così un’ulteriore motivazione per vivere il centro.

Una bella opportunità anche per i commercianti, che attraverso l’accordo con la Saba hanno deciso di dare il loro contributo. Un esempio di come l’unione di intenti sia la strada migliore per ottenere risultati".

L’iniziativa, dunque, è frutto di un accordo proposto dall’Amministrazione Comunale che coinvolge i commercianti ’Wap’ e la Saba, che consente di acquistare i ticket e di cederli gratuitamente alla clientela.

Lo scopo del progetto è semplice: garantire l’accesso al centro storico senza limitazioni e costi eccessivi, almeno nel periodo festivo. Rendendolo più gli ascolani e i visitatori dovrebbero essere più spronati a frequentare le rue cittadine favorendo così lo shopping natalizio. L’assessore al commercio, Nico Stallone sottolinea: "Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa per dare slancio agli esercizi commerciali che rientrano nel perimetro del centro: le settimane delle festività sono particolarmente importanti e quindi abbiamo deciso di sostenere quanti investono nella nostra città".

Un provvedimento , dunque, anche a favore delle attività commerciali, rese più facilmente raggiungibili in un periodo particolarmente vivace come quello che ci aspetta, tra regali ancora da fare e acquisti di ogni genere.