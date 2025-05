Parcheggi sotto la sopraelevata. La convenzione arriva in giunta

La convenzione per i parcheggi sotto la Sopraelevata va in giunta, ma le aree di sosta difficilmente verranno approntate per l’estate. Il patto fra comune e provincia di Ascoli è approdato nella seduta dell’esecutivo che precedeva il consiglio: ora sta all’ente di Viale De Gasperi definire tempi e modi per mettere i posteggi a disposizione di cittadini e turisti. Il progetto, trascinatosi per anni fra Viale De Gasperi e Palazzo San Filippo, è di realizzare un’area al di sotto del cavalcavia in corrispondenza di via del Cacciatore (2.500 metri quadri), ma anche via del Passero e della Pizzarda (1.700 metri quadri). Lotti che metteranno a disposizione della Sentina oltre 100 posteggi in più, e anche fino a 200 se si tengono in considerazione le superfici adiacenti via Scarlatti e via Mare, per ulteriori 7.680 metri quadri. Inclusa nel pacchetto è anche l’area che si trova in corrispondenza di viale dello Sport (7.630 metri quadrati) per il parcheggio dei camper. Ad aprile il patto è stato messo nero su bianco, ma il bello viene ora. Infatti prima di approntare le aree di sosta sarà necessario fare un calcolo preciso dei costi – si aggirerebbe tra 100mila e 150mila euro – poi prevedere un’apposita destinazione dell’avanzo di bilancio e affidare i lavori. L’intervento includerebbe la pulizia dei lotti, poi la riasfaltatura, l’apposizione di segnaletica ad hoc, sia orizzontale sia verticale, utile per segnalare la presenza dei parcheggi. Non solo. È probabile che per alcune di queste aree venga prevista anche l’instaurazione del disco orario, così da consentire un frequente ricambio delle auto in sosta e consentire a tutti di trovare uno stallo disponibile nelle latitudini sud. Ad occuparsi della questione era stato, nella scorsa consigliatura provinciale, Simone De Vecchis, che aveva spronato comune e provincia a concretizzare l’iniziativa. Dopo le elezioni provinciale, il tutto è passato nelle mani di Gino Micozzi, ma anche di Pasqualino Piunti, che qualche mese fa presentò un’interrogazione per conoscere lo stato dell’arte relativo alla pratica. "Dopo anni possiamo dire di aver portato a casa il risultato sperato – afferma il vicesindaco Tonino Capriotti – tra Ragnola, Porto d’Ascoli e la Sentina c’è sempre stata una grande richiesta di parcheggi, specie nel periodo estivo".

Giuseppe Di Marco