Parcheggi sull’Albula, addio fondi Il Comune perde un altro treno

Sarebbero stati persi, o meglio, non sarebbero stati intercettati, i fondi per la realizzazione di parcheggi a sbalzo sull’Albula. E’ quanto trapela dal civico 124 di Viale De Gasperi: la domanda inoltrata mesi fa al governo per ottenere il sostanzioso finanziamento è entrata in graduatoria, ma i soldi sono finiti prima che si potesse esaminare la richiesta sambenedettese. Il risultato, in ogni caso, cambia poco: l’istanza depositata lo scorso settembre sarebbe stata cestinata e l’opera, a meno di nuovi finanziamenti, verrà stralciata dal piano triennale di opere pubbliche. L’invio della richiesta risale a oltre sei mesi fa, ma la notizia non veniva resa nota prima di novembre: il vertice comunale, probabilmente, volle attendere prima di diffondere la notizia, sperando di poterne direttamente annunciare l’eventuale esito positivo. Nello specifico, l’ufficio lavori pubblici chiedeva al Ministero dell’Interno fondi per 3.160.000 euro per finanziare opere di mitigazione del rischio idrogeologico e l’inserimento di stalli auto nei pressi del corso d’acqua: l’elaborato, in particolare, prevedeva la messa in sicurezza dei bastioni sud e la realizzazione di parcheggi a sbalzo lungo il medesimo segmento.

La richiesta è stata trasmessa al Ministero dell’Interno, aderendo al bando per interventi ad edifici scolastici, contro il rischio idrogeologico e la ristrutturazione di ponti e strade, emanato tramite decreto a metà agosto. In base a tale decreto, gli enti avrebbero potuto fare domanda non oltre il 15 settembre, differenziando la propria istanza a seconda della popolazione detenuta: massimo 1 milione per comuni fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni fino a 25mila abitanti e 5 milioni per realtà con un numero di residenti ancora più alto: il plateau, nel complesso, mette a disposizione 400 milioni di euro. Ma lo stanziamento complessivo, evidentemente, si è rivelato insufficiente per coprire tutte le richieste pervenute. E non è esattamente una buona notizia per un’amministrazione che dalle riserve del bilancio consuntivo non stanzierà risorse per nuove opere di riqualificazione delle principali aree cittadine. Tuttavia va anche ricordato che con le somme trovate si provvederà a rifare i marciapiedi più ammalorati, nonché le balaustre e il verde del lungomare. Si avvieranno inoltre opere di manutenzione nelle principali scuole cittadine e si porteranno avanti lavori come la ripavimentazione stradale di via La Malfa e il rifacimento del marciapiedi in via Tonale.

