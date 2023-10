Parcheggio alla Sentina: parola ai tecnici

Sarà la maggioranza a decidere se il progetto di parcheggio in Sentina merita di essere portato avanti oppure no. La questione, discussa nei mesi scorsi sia in comune sia nei comitati di quartiere, verrà riaffrontata in una delle prossime riunioni fra i consiglieri della coalizione guidata da Spazzafumo. Il punto è che gli uffici comunali stanno studiando la questione dal punto di vista tecnico; le strade, in tal senso, sarebbero due: approvare l’iniziativa oppure acquistare il terreno. L’idea di parcheggio, portata avanti dalla Saxa, si focalizza su un’area ad ovest della scuola ‘Spalvieri’, che ricade nella tipologia B4. Come spiegato mesi fa dallo stesso Vittorio Massi, su questo lotto è stato ereditato un atto d’obbligo in base al quale il 50% sarebbe andato al comune con destinazione verde pubblico, mentre sull’altra metà si sarebbe potuto costruire. L’appezzamento, che nello specifico si trova fra via del Cacciatore e via Goffredo di Buglione, si estende per 9.500 metri quadri. Saxa quindi vorrebbe realizzare un parcheggio interrato di 2.700 metri quadrati, al cui interno troverebbero posto fra i 60 e i 70 box da mettere in vendita. L’iniziativa, quindi, prevede anche la realizzazione di un boschetto in superficie, e probabilmente anche di un marciapiede per collegare via del Cacciatore con via Mare, arterie di traffico vicinissime ma difficilmente transitabili per chi è a piedi. Infine, ci sarebbe anche la possibilità di edificare un locale ad uso del comitato di zona, che non ha sede. Inevitabili le critiche: a protestare, in primis, furono gli abitanti della Sentina che, riuniti in assemblea, tornarono a lamentare l’assenza di parcheggi pubblici liberi. Poi fu la volta di Cambia San Benedetto, che sottolineò come, realizzando nuovi parcheggi, il territorio rivierasco verrebbe ulteriormente sigillato e reso impermeabile. In parole povere, nuovo consumo di suolo: un parametro che, secondo i più recenti dati Ispra, a San Benedetto ha raggiunto il 37,9%. La minoranza, quindi, si è generalmente dichiarata sfavorevole proprio per l’esistenza dell’atto d’obbligo: l’opposizione infatti sostiene che il terreno dovrebbe passare al comune senza alcun progetto. Quel che stanno facendo gli uffici di Viale De Gasperi, ora, è capire se il terreno in questione possa rientrare nell’articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, cosa che darebbe via libera al progetto. In caso contrario, il comune dovrebbe acquistare il lotto. In parallelo, il comune e la provincia avevano avviato un percorso per un parcheggio al di sotto della sopraelevata. L’iniziativa avrebbe portato oltre cento posteggi in un’area fortemente interessata da afflussi turistici. Ad aprile si disse che la pratica sarebbe stata sbrigata per l’arrivo della bella stagione, ma il tutto si è risolto con un nulla di fatto.

Giuseppe Di Marco