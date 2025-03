Parcheggio e fioriere, disagi in via Conquiste

SAN BENEDETTO

La chiusura del parcheggio di via Conquiste a nel vecchio incasato di San Benedetto e l’installazione delle fioriere da parte del condominio proprietario dell’area stanno creando non pochi problemi alla circolazione e alla sicurezza nella zona del paese alto. Se inizialmente erano solo i commercianti a protestare, proprio a causa della perdita delle aree di sosta per i propri clienti, ora anche alcuni residenti denunciano una serie di criticità che rendono difficile la vita quotidiana. Uno dei punti più critici riguarda il passaggio pedonale sul lato settentrionale della strada, quello che costeggia le nuove fioriere. Chi arriva da via Bernini a piedi si trova a dover camminare su una striscia di asfalto larga appena venti centimetri, una situazione impossibile per chi procede su una carrozzina oppure per chi spinde un passeggino. Sul lato opposto, per compensare la chiusura del parcheggio, sono stati creati due stalli per il carico e scarico merci, ma questo ha reso la strada ancora più stretta. Il problema diventa particolarmente evidente quando devono transitare mezzi ingombranti come autobus o camion. In alcuni casi, se due pullman si incrociano, è necessario improvvisare un senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e disagi. Inoltre, le fioriere hanno creato un paradosso: i due attraversamenti pedonali presenti in via Conquiste terminano proprio contro i blocchi di cemento. I pedoni, in buona sostanza, terminano il proprio attraversamento senza avere la possibilità di lasciare la carreggiata. A meno che non scavalchino le fioriere che si trovano di fronte e che, per le persone più anziane, rappresentano una vera e propria barriera.

"La situazione inizia a farsi complicata – affermano alcuni residenti –. La chiusura del parcheggio, avvenuta il 10 marzo, ha infatti scatenato il fenomeno del parcheggio selvaggio, con automobilisti che lasciano l’auto dove capita, restringendo ulteriormente la carreggiata e creando pericoli per la circolazione". I commercianti della zona, già sul piede di guerra, lamentano che quell’area era l’unico spazio dove i clienti potevano sostare brevemente. Ora, senza alternative valide, le attività affermano di correre il serio rischio di perdere clientela, mentre la viabilità nell’area diventa sempre più caotica. Una vicenda che sembra lontana da una soluzione, con residenti e negozianti che chiedono che venga regolamentata tutta la situazione.

Emidio Lattanzi