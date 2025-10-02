Un parcheggio interrato in piazza San Giovanni. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha approvato il Documento di Fattibilità per un progetto che, se realizzato, è destinato ad avere un forte impatto sul centro cittadino: la riqualificazione delle piazze principali, con un focus particolare su Piazza San Giovanni Battista. L’intervento più rilevante riguarda la costruzione di un parcheggio interrato da circa 240-250 posti, pensato per migliorare la gestione della sosta. La scelta nasce dalla necessità di ripensare la mobilità urbana, un tema sempre più sentito negli ultimi anni. Le piazze centrali, fulcro del commercio e della socialità, soffrono infatti di traffico intenso, scarsità di verde e problemi di viabilità. La vicinanza della stazione ferroviaria, pur essendo strategica, contribuisce al congestionamento. Il piano rientra in una visione più ampia di rigenerazione, già avviata con la pedonalizzazione di Piazza Montebello e l’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. L’obiettivo è rendere il cuore cittadino più accessibile, ordinato e adatto a ospitare attività quotidiane ed eventi pubblici. Oltre al parcheggio sotterraneo, è previsto anche un parcheggio in superficie con circa 200 posti.

La piazza sarà ridisegnata con nuove aree verdi, spazi dedicati al mercato e fermate autobus coperte. L’Amministrazione assicura che il mercato settimanale manterrà almeno l’85-90% della superficie attuale. "Grande attenzione – spiegano dal Comune – è stata riservata alla sostenibilità ambientale. Il progetto prevede più alberature per contrastare l’isola di calore estiva e un piano di interventi idraulici, indispensabili perché la zona è spesso colpita da allagamenti. Tutto ciò rientra in un disegno di resilienza climatica".

Sul fronte della mobilità, i percorsi pedonali, ciclabili e veicolari saranno riorganizzati per garantire maggiore sicurezza e fluidità. Saranno introdotti nuovi collegamenti con il trasporto pubblico locale, grazie a fermate coperte e una revisione dei percorsi degli autobus. La complessità dell’opera richiede un modello di finanziamento specifico: si è scelto il partenariato pubblico-privato (PPP). In questo schema, il soggetto privato realizzerà e gestirà l’opera, assumendosi i rischi economici, mentre il Comune resterà garante degli obiettivi e del controllo. Il tutto contestualmente all’avvio del bando per il restyling di piazza Montebello che è stato pubblicato pochi giorni fa.

Emidio Lattanzi