Parcheggio, la Saxa: "Area ridotta"

Parking interrato e area verde in Sentina, la replica della Saxa ai detrattori del suo progetto non si è fatta attendere. Secondo la ditta, molte delle rimostranze espresse durante l’assemblea pubblica di quartiere tenutasi a inizio settimana sarebbero infondate: l’area interessata, secondo quanto previsto dalla prima idea progettuale, sarebbe di dimensioni ridotte. I parcheggi inoltre servirebbero al quartiere, che durante l’estate viene invaso dai turisti e non garantisce la sosta ai residenti.

In terzo luogo, la ditta rimanda al mittente l’idea che, concretizzando questa iniziativa, si verifichi un massiccio consumo di suolo. "Parliamo di una zona ‘B4’ – spiega l’architetto Albino Scarpantoni – una superficie di circa 9.400 metri quadri che verrà ceduta al comune, mentre il parcheggio interrato investirebbe un’area di appena 2.700 metri quadri". Secondo questo schema, sottoterra verrebbe ricavato spazio per circa 60 o 70 box da mettere in vendita, mentre a raso si inserirebbe una cinquantina di stalli a servizio del quartiere. Il tutto, a pochi metri da un parcheggio che esiste già da tempo: quello del supermercato Elite, in via Goffredo di Buglione. "In superficie, si sistemerebbe il marciapiede, che verrebbe ampliato in via del Cacciatore – prosegue Scarpantoni – ed abbellito con un filare alberato". Il quartiere, in tal senso, beneficerebbe anche di una piccola area verde, una specie di ‘piazza’ anch’essa alberata. Infine, come parte dell’ipotetico accordo, verrebbe realizzato anche un piccolo locale per il comitato di quartiere, che chiede da tempo una sistemazione per le assemblee ed altre attività. L’idea progettuale è stata sommariamente presentata alcuni giorni fa proprio nel corso di un’assemblea, alla quale hanno partecipato anche l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e la consigliera Barbara De Ascaniis. Nel corso del dibattito, si è proposto all’amministrazione di acquistare il lotto per mantenervi il verde. Il problema, però, è che se non si dovesse trovare un accordo con Saxa, il comune potrebbe solamente espropriare l’appezzamento, e non in quanto terreno agricolo, ma a valore di mercato. Un’operazione che di certo non converrebbe a Viale De Gasperi, e che potrebbe destare le indesiderate attenzioni della Corte dei Conti. "Quello del consumo di suolo, poi, è solo uno slogan – termina Scarpantoni – Nel fare il parcheggio, si dovrebbero rispettare leggi per mantenere l’invarianza idraulica della zona". A breve, la questione verrà ridiscussa in un’altra assemblea, con i quartieri Mare e Porto d’Ascoli Centro.

Giuseppe Di Marco