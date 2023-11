"Parcheggio Marchegiani riqualificato in estate"

Il parcheggio al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’ verrà messo a norma, con tutta probabilità, nel corso della prossima estate. È quanto fa sapere l’amministrazione comunale, che ha risposto all’interrogazione inviata settimane fa dal gruppo di Fratelli d’Italia, che contestava ammaloramenti al soffitto e sulle pareti del parcheggio, riportando le lamentele dei proprietari dei veicoli relative ai disagi subiti. I meloniani, comunque si dicono convinti solo a metà: nell’apprendere che il vertice comunale darà mandato agli uffici di progettare la riqualificazione, i consiglieri si augurano che non si voglia temporeggiare su un problema tanto sentito dagli abitanti del Paese Alto. L’area di sosta, sovrastata dalla scuola ‘Marchegiani’, da anni ha problemi di infiltrazione di acque meteoriche in vari punti. Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi interventi, come quello fatto dalla Cpl Concordia nel 2018, che ha interessato diversi punti della pavimentazione, opportunamente reimpermeabilizzata. Tre anni dopo, quindi, si è reso necessario tornare nel cuore del ‘vecchio incasato’ per sistemare la condotta dei discendenti pluviali. Il fatto è che l’elevata superficie del solaio fa sì che si verifichino periodicamente degli spostamenti nei sottofondi e nelle guaine, cosa che crea microfessurazioni.

Ora però la giunta guidata da Antonio Spazzafumo ha intenzione di porre una fine definitiva al problema, tornando a lavorare sulla pavimentazione e sui bocchettoni. Data la complessità dell’intervento, il comune può scegliere di muoversi in due modi: o aprire il cantiere – e chiuderlo – d’estate, oppure realizzare l’intervento per step successivi, in modo da non interferire con le attività scolastiche della ‘Marchegiani’. Per Andrea Traini e Nicolò Bagalini, però, il vertice di Viale De Gasperi dovrebbe specificare modi e tempi dell’intervento. "Ricordiamo – scrivono i consiglieri di minoranza – come in un passato non troppo lontano, quando era nei banchi di opposizione, lo stesso vicesindaco Capriotti si dimostrava molto solerte nel chiedere le date di intervento delle opere all’amministrazione Piunti. Sarebbe dunque auspicabile che pretendesse celerità e precisione anche da sé stesso. La domanda, dunque, nel suo specifico la riproponiamo – concludono i meloniani – Questo intervento verrà avviato e concluso nel corso dell’estate 2024? Per una questione di trasparenza, chiarezza e coerenza, ci auguriamo che l’attuale vicesindaco possa fornire ai cittadini risposte certe e precise".