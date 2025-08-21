"Parcheggio negato al disabile". Sprecacè attacca: che indifferenza

C’è un caso a Grottammare di una persona disabile che da due anni non riesce a ottenere dal Comune uno stallo per la sosta dell’auto, riservata a persone con invalidità. L’uomo è affetto da una malattia irreversibile e progressiva ed ha problemi a trovare parcheggio nella via dove abita nella zona Ischia. Il caso viene denunciato con forza dal consigliere comunale di minoranza Marco Sprecacè che riporta la lettera ricevuta dai familiari del cittadino in cui fra l’altro si legge: "Nonostante le ripetute richieste della famiglia, il Comune da oltre due anni nega la predisposizione dello stallo per disabili. Il sindaco è stato ripetutamente avvertito, ma nessun provvedimento è stato adottato. Alle numerose chiamate telefoniche non viene data alcuna risposta. Il Comune di Grottammare mostra la totale indifferenza nei confronti delle persone disabili, nonostante abbia ottenuto la Bandiera Lilla".

Abbiamo cercato di capire il perché. La strada, che è senza uscita, non è regolamentata con la segnaletica. "Disegnando uno stallo arancione significa dover fare la segnaletica orizzontale sulla via, operazione che comporterebbe, automaticamente, (per dimensione della carreggiata), la perdita dei posti auto su un intero lato della strada con pesanti ripercussioni per i residenti – spiega il sindaco Rocchi - Vi è poi la questione legata al fatto che la persona disabile è proprietaria di un garage nel condominio dove abita e questo, per legge, è un altro impedimento al fine di ottenere lo stallo riservato. Personalmente, con i tecnici comunali ho fatto più di un sopralluogo. Insieme con l’assessore Monica Pomili stiamo cercando di capire come poter risolvere il caso, ma non è semplice". Forse, con un po’ di buona volontà una mano potrebbe iniziare a darla il condominio, lasciando spazio all’auto del disabile.

Marcello Iezzi