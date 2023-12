Parcheggio selvaggio all’Annunziata

Volete sostare in centro storico, o comunque a ridosso, ma non siete residenti e non volete spendere nulla? Nessun problema: potete recarvi al parco dell’Annunziata dove potrete lasciare la vostra auto fra le panchine e il verde. Di spazio ce n’è. Chiaramente la nostra è una provocazione; che trae però spunto dal fenomeno al quale si sta assistendo da qualche tempo e che testimoniamo con foto scattate nella tarda mattina di ieri e che fanno seguito a diverse segnalazioni comparse anche sui social che abbiamo voluto verificare. Anche ieri mattina, infatti, all’Annunziata sostavano tranquillamente diverse auto a costo zero. L’ingresso nello spazio che dovrebbe essere meta soltanto di persone a piedi o bambini in bicicletta, è facilitato alle auto dal comodo varco di accesso laterale, del tutto incustodito, privo di qualsiasi catena o dissuasore. Così in tanti stanno cedendo alla tentazione di approfittare di tanta manna per lasciare per brevi o lunghi periodi la propria automobile in sosta gratuita. Per la verità anche esternamente molte auto sostano in via Ricci su un lato della strada, incuranti del segnale di divieto. Ci si attende un intervento del comune per ovviare a questa spiacevole e scorretta fruizione di uno spazio verde, come anche con l’anno nuovo ci si aspetta una migliore regolamentazione della sosta nel centro cittadino in particolare a piazza Roma e nel tratto riaperto di via Trieste. p. erc.