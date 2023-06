Parcheggio stazione, via al cantiere

Inizia oggi, il cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio della stazione centrale. Sulla superficie adiacente allo scalo verranno inseriti circa 150 posti auto a pagamento utili per chi viaggia su rotaia. Ad occuparsi dell’opera è la Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, a cui andrà anche la gestione dello stesso parcheggio e che dovrà portare a termine il cantiere entro 130 giorni. È questo il termine deciso per chiudere la pratica, e visto che il lavoro verrà effettuato nei mesi estivi, per evitare disagi, il comune sta pensando di organizzare un servizio di bus navetta per fare la spola dalla stazione a un parcheggio temporaneo: si tratterà, con tutta probabilità, del parcheggio a sud dell’ex fabbrica Sgattoni, nel quartiere San Filippo Neri. La trattativa con la Start per mettere in campo questa soluzione alternativa, però, non è ancora stata definita nei dettagli. Come sarà il nuovo parcheggio? Il progetto di Metropark prevede la conversione dell’intera superficie, che si estende per 4.700 metri quadri, in un parcheggio scambiatore.

All’ingresso, il doppio senso di marcia verrà delineato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra – troveranno posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verranno realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarà quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, si situeranno 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Da questo punto comincerà il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest si posizioneranno 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento.

Insomma, entro fine ottobre i cittadini potranno tornare ad utilizzare il parcheggio della stazione, dove un tempo si pensava di realizzare il nuovo terminal degli autobus. Il terreno però è proprietà di Fs, che ha deciso di mantenere la vecchia destinazione, senza rinnovare la concessione dell’area al comune, che la faceva gestire alla Multiservizi. La zona, peraltro, sarà soggetta a importanti cambiamenti: gli uffici di Viale De Gasperi, infatti, stanno mettendo a punto il progetto di rifacimento di piazza Montebello, che include la pedonalizzazione dell’omonima via e la riqualificazione di via Palermo, che collega la piazza alla stazione.

Giuseppe Di Marco