Parchi nel mirino dei vandali: la devastazione e la sporcizia ora colpiscono il giardino di via Ferri

I parchi di San Benedetto nel mirino dei vandali. Dopo la devastazione al parco Ghandi, avvenuta nella notte di Halloween, l’altra notte è toccato al parco di zona San Filippo Neri, in via Ferri. I ragazzi, che sono stati visti dai residenti, hanno divelto il piano dell’unico tavolo da pic nic. Sono stati chiamati gli agenti della polizia locale ma i ragazzi sono riusciti a scappare. In precedenza erano state danneggiate le porte acquistate dal comitato di quartiere.

"Adesso la pazienza è finta – afferma il presidente del comitato di quartiere Roberto Vesperini – esporremo denuncia alle forze dell’ordine e i responsabili pagheranno i danni. Non vogliamo fare gli sceriffi ma non possiamo più accettare atti vandalici nei parchi pubblici. Il comitato di quartiere e il Comune fanno sforzi per mantenere in ordine il quartiere. Adesso, davvero, basta con il buonismo, partiranno le denunce. La cosa che maggiormente mi colpisce è che sono ragazzi che abitano nel quartiere, nelle case di fronte e che non hanno rispetto per nulla e per nessuno". Vandalizzare le attrezzature dei parchi, ultimamente, sembra essere diventato una sorta di sfogo dei ragazzi che non si rendono conto di ciò che fanno.

ma.ie.