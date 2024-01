Parco archeologico e villa romana. Visite guidate e laboratori didattici

Il comune di Cupra Marittima sta accelerando per la promozione e la valorizzazione del parco archeologico e della villa romana con il ninfeo. La società cooperativa ’Integra’ e il consorzio di cooperative sociali ’Il Picchio’ di Ascoli, che si occupano della gestione del parco, hanno deciso di realizzare un progetto in via sperimentale per le visite guidate a gruppi di turisti della durata di un’ora e mezzo al costo di 30 euro per gruppi fino a 15 persone, 3 euro a persona per gruppi da 16 a 30 persone, 2 euro a persona per gruppi oltre le 31 persone, gratuite per bambini al di sotto dei 6 anni. Le visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, al fine di stimolare il coinvolgimento e l’interesse dei bambini e dei ragazzi, condotte con l’ausilio di mediatori iconici, analogici e simbolici 4 euro a partecipante. I laboratori didattici all’aperto della durata di 2 ore e mezzo 7 euro a persona dai 3 ai 15 anni.

Questa sperimentazione andrà avanti fino al 30 giugno quando le due cooperative dovranno stilare un resoconto sulle attività svolte. L’area archeologica della Civita di Cupra Marittima rappresenta una delle più importanti aree archeologiche dell’Italia centrale ancora poco esplorata e conosciuta. Le ultime campagne di scavo hanno messo in luce un contesto archeologico articolato destinato in futuro a essere sempre più studiato, approfondito e visitato, grazie all’accordo fra la soprintendenza, l’università L’Orientale di Napoli e il comune di Cupra Marittima. "Il nostro obiettivo è rendere visitabile il parco archeologico per farlo conoscere al nostro territorio e ai turisti – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Dopo le aperture quotidiane nel periodo estivo, che possono essere eseguite anche in autonomia, attraverso la cartellonistica che abbiano installato, ora si apre una nuova frontiera".

Marcello Iezzi