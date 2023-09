Parco Archeologico, incontro tra cittadini e ricercatori

Grande interesse ha riscosso l’incontro con la cittadinanza tenuto dai ricercatori dell’Università L’Orientale di Napoli, che hanno illustrato i risultati della terza campagna di scavo condotta a settembre nel Parco Archeologico di Cupra Marittima. L’attività si è concentrata sul lato sud-occidentale della piazza forense, dov’è stato possibile recuperare elementi della decorazione dell’arco, di alcune basi statuarie e del tempio. Sono stati rinvenuti numerosi frammenti di iscrizioni di epoca imperiale che dovevano, in origine, essere collocati su questi edifici. Già in passato ne erano stati recuperati altri conservati al Museo Civico di Ripatransone e al Museo del Territorio di Cupra Marittima, quest’ultimo sito nel Borgo medievale di Marano. Un secondo intervento è stato effettuato nell’area in prossimità delle cosiddette mura Nord della città e ha permesso di mettere in luce una soglia del probabile vestibolo d’accesso alla piazza forense. I nuovi ambienti indagati hanno restituito importanti livelli di crollo delle strutture murarie depositati su strati di bruciato. Era una zona molto frequentata, come testimoniato dal reimpiego, in prossimità della soglia, di un grande capitello ionico forse prelevato da un imponente edificio del lato orientale del foro. Lo scavo è stato realizzato dagli studenti dei corsi triennali e magistrali di Archeologia dell’Ateneo, nonché della Scuola di Specializzazione Interateneo OR.SA. All’incontro erano presenti i vertici dell’amministrazione comunale con l’assessore alla cultura Daniela Luciani.