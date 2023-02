Parco archeologico, nuove indagini della Cà Foscari

Ci saranno nuove indagini archeologiche nel territorio di Cupra per opera dell’Università Cà Foscari di Venezia, che per conto del Comune ha già svolto importanti ricerche e rilievi sul territorio. Questa volta interesseranno la Pieve di San Basso. Com’è noto a Cupra ci sono tre aree di interesse culturale ed archeologico che stanno permettendo di scoprire la storia e lo sviluppo urbano della località balneare. In primo luogo il Parco Archeologico e la villa romana con il Ninfeo, poi la Pieve di San Basso, ora di proprietà del noto imprenditore vivaistico Alfredo Acciarri e della moglie Giuseppa Zefiro e il Borgo medioevale di Marano, anche questo obiettivo dell’amministrazione quale centro di ricerca e progettualità. Per dare corpo al nuovo progetto, costo stimato, globalmente, di 40mila euro, il Comune intende avviare una procedura sperimentale ad evidenza pubblica aperta a soggetti privati che intendano proporsi come sponsor (sponsorizzazioni esclusivamente di natura finanziaria), ottenendo come contropartita un ritorno di immagine consistente nella visibilità del logo dello sponsor attraverso i canali di comunicazione del Comune di Cupra dedicati al progetto.