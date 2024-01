Parco Bau a Cupra, attesa per l’inaugurazione

C’è molta attesa da parte dei proprietari di cani per l’inaugurazione del parco Bau che si trova alle spalle del museo malacologico, su area di proprietà comunale che ha una superficie di circa 600 mq. Il nuovo impianto è costato 15mila euro, di cui 10mila euro di contributo regionali e 5mila da fondi di bilancio comunale. Una struttura richiesta dai cittadini e che il vice sindaco e assessore all’ambiente, Lucio Spina, con la collaborazione dei colleghi di Giunta, ha voluto realizzare. Lavori eseguiti a tempo di record, iniziati nel mese di dicembre con la recinzione dell’area e l’installazione dei servizi. Acqua potabile portata dalla Ciip, illuminazione pubblica, posa di panchine e cestini, installazione dei giochi per i cani.

"Avremmo voluto inaugurare il parco per la festa di Sant’Antonio, ma non è stato possibile – spiega Lucio Spina – Manca qualche ritocco alla recinzione, il trattamento da dare ai giochi, l’installazione della bacheca dove sarà esposto il regolamento che è pronto, ma deve essere approvato in queste ore. Bisogna pazientare qualche giorno".