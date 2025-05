Parco del Castellano. La variante allunga i tempi previsti:: "Serve lavorare bene"

Slitterà, probabilmente al 2026, la realizzazione del Parco del torrente Castellano nell’area della cartiera papale. Per procedere con i lavori, infatti, è necessario attendere una variante da parte del progettista incaricato e i lavori sono al momento sospesi. A fare il punto della situazione, sollecitato da un’interrogazione poi trasformata in mozione da parte della minoranza, il sindaco Marco Fioravanti. L’estate, d’altronde, è ormai cominciata e la spiaggetta, nei giorni più caldi e soleggiati, è già molto gettonata sia dagli ascolani che dai curiosi che arrivano fuori provincia. "Stiamo provvedendo a isolare l’area del cantiere con la zona frequentata dalle persone – spiega il sindaco, che in consiglio comunale nei giorni scorsi aveva definito tale mozione come strumentale –. Siamo in attesa di una variante, da parte del progettista incaricato, per quanto riguarda l’ultimo pezzo, quello verso la cartiera papale, e per il completamento del primo tratto, da Castel Trosino. Questa variante, tra l’altro, serve proprio per evitare quello che la Provincia ha fatto. Ricordiamo, infatti, che lì c’è un tratto della pista ciclabile sfondato. Quindi è vero che dobbiamo fare i lavori e dobbiamo farli in fretta, ma dobbiamo farli bene. Di conseguenza, per non replicare un modello di qualcuno che ha fatto le cose solo per far vedere, è utile lavorare nel migliore dei modi. Ascoli è una delle città che sta rispettando tutti i tempi del Pnrr e questo è un dato di fatto. Quindi, tutti i nostri cantieri sono monitorati e precedono nei tempi previsti". Quello sul parco del Castellano, però, slitterà e l’auspicio è che possa essere completato in vista del prossimo anno. Il Comune, comunque, nei prossimi giorni si impegnerà per una pulizia straordinaria e per il ripristino del decoro dell’area relativa alla spiaggetta. L’obiettivo è rendere maggiormente fruibile l’intera zona, proprio in vista della stagione estiva che sta ormai per entrare nel vivo. Si provvederà, sicuramente, alla manutenzione delle staccionate, alcune delle quali sono completamente distrutte o pericolante, nonché al posizionamento di alcuni cestini per i rifiuti. Anche il ponticello, che conduce alla spiaggetta, è mal messo ormai da tempo e, essendo pieno di buchi, necessita indubbiamente di un intervento urgente.

Matteo Porfiri