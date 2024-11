Parco della salute a Monticelli: "Coinvolte tutte le associazioni"

Ascoli è tra le prime tre città italiane, insieme a Pavia e Pesaro, ad introdurre un parco della salute. Il progetto, messo a punto secondo quanto tracciato dal ‘libro bianco del verde’, verrà realizzato nel quartiere di Monticelli. Ieri mattina a palazzo dei Capitani, l’Arengo ha firmato il protocollo d’intesa insieme all’associazione Kepos, Confagricoltura e Assoverde. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi nelle settimane scorse avevano già anticipato la questione a Rimini nel corso di Ecomondo. Ad introdurre il momento delle firme è stato il dirigente Maurizio Piccioni, da sempre particolarmente impegnato nello sviluppo di queste progettualità. "Abbiamo voluto coinvolgere tutte le associazioni della città – commenta il primo cittadino –. Nel 2025 Ascoli sarà anche città europea dello sport e si è pensato che anche il rispetto della salute rientri nell’ampio discorso legato al benessere della persona. Nella transizione ecologica c’è una grande opportunità capace di generare 24 milioni di posti di lavoro. Anche la scuola qui potrà fare tanto per preparare la nuova classe dirigente. Noi amministratori invece crediamo che sia possibile produrre ricchezza riducendo l’inquinamento".

Il nuovo spazio verde di Monticelli disegnerà un nuovo modello di sviluppo dove far socializzare le persone. Inoltre il parco aiuterà il Piceno ad aprirsi verso l’esterno. La ‘sfida di territorio’ rientra nella visione di Ascoli città metromontana. "Nel progetto di rigenerazione urbana tutti i capoluoghi hanno preso circa 5 milioni di euro – prosegue Fioravanti –. Noi abbiamo deciso di ridistribuire queste risorse realizzando un parco verde anche a San Benedetto. L’obiettivo è unire i territori. Sarà previsto anche uno skate park per permettere a tanti ragazzi di avvicinarsi a questo sport".

Presenti anche gli assessori all’ambiente e allo sport, due campi che camminano di pari passo nel percorso con il quale si sta cercando di migliorare il benessere dei cittadini. "Siamo felici di questa fase preliminare – sostiene Lattanzi –, ma adesso avanti tutta. Siamo tra le prime tre città all’avanguardia su questo tema". A portare il suo contributo per quanto riguarda il discorso sportivo invece è stato Nico Stallone. "La qualità della vita è anche sport e salute – aggiunge –. Abbiamo iniziato un percorso e avremo dei progetti innovativi. Anticipo che saremo i primi in Italia a mettere a disposizione un holter cardiaco per tutti gli sportivi della città".

Massimiliano Mariotti