Parco della salute, procedono i lavori

Sta per nascere a Monticelli uno dei progetti più innovativi e attesi del territorio ascolano: il Parco della Salute. Con l’arrivo dell’autunno, sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione di questo grande intervento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti, tra i principali punti del programma del secondo mandato. Il parco sorgerà su un’area verde di circa sei ettari, lungo il fiume Tronto, e sarà concepito come un luogo pensato per il benessere psicofisico dei cittadini di ogni età. L’obiettivo è trasformare questa fascia naturalistica in un polmone verde accessibile e multifunzionale, che sappia coniugare natura, salute, sport, cultura e inclusione sociale. Il progetto, infatti, prevede numerosi spazi tematici: aree gioco per bambini, zone attrezzate per ragazzi con disabilità, circuiti per mountain bike e skateboard, un anfiteatro per spettacoli e attività culturali, un punto ristoro, un belvedere e persino un giardino delle api, pensato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità. Previsti anche orti sociali e un’area cani, completamente attrezzata. Si tratterà di uno dei primi esempi in Italia di parco urbano dedicato alla salute e alla qualità della vita, capace di rispondere ai bisogni di famiglie, anziani, giovani e sportivi. Una visione moderna di spazio pubblico, dove l’incontro tra generazioni sarà favorito da una progettazione inclusiva e sostenibile. Alla base dell’iniziativa c’è un lavoro sinergico tra istituzioni e mondo associativo. A novembre 2024 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Ascoli Piceno, Confagricoltura, Assoverde e Kepos, che sancisce l’impegno condiviso nella realizzazione del parco. Già nei mesi scorsi, il sindaco Fioravanti aveva incontrato i residenti durante un’assemblea pubblica nella parrocchia dei Santi Simone e Giuda, organizzata dall’associazione "La Corolla", per illustrare le prime idee progettuali e raccogliere proposte dal basso. "Ora siamo entrati nella fase operativa – ha confermato recentemente il primo cittadino –. Dopo i confronti con i cittadini e la fase di ascolto, siamo passati ai fatti. Il Parco della Salute non sarà solo un’opera urbanistica, ma un nuovo stile di vita per Monticelli". Nelle prossime settimane è prevista una nuova assemblea pubblica per aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi e sulle tempistiche dell’opera, che punta a diventare un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutta la città. Con l’avvio del cantiere, Monticelli si prepara dunque ad accogliere un progetto capace di rigenerare il territorio, migliorare la qualità della vita e restituire centralità agli spazi aperti, dove il verde si fa cura, aggregazione e futuro.

Matteo Porfiri