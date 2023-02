Parco delle Rimembranze chiuso Sigillati i canestri da Basket

Il parco delle Rimembranze, da sempre punto di ritrovo per i giovani di Grottammare, è stato nuovamente chiuso ed i canestri del Basket "sigillati". Un provvedimento che ha suscitato il malumore di gente con commenti più disparati. "La città in cui viviamo ha deciso di chiudere i canestri da basket, un luogo amato da molti giovani e un punto di ritrovo per generazioni. Questa decisione ci lascia con un amaro in bocca e un senso di frustrazione – scrive un cittadino – Il parco era un luogo dove i giovani potevano rilassarsi, praticare sport e socializzare. Era un’occasione per tenere occupati i ragazzi e prevenire comportamenti negativi. La chiusura dei canestri rappresenta una mancanza di considerazione nei confronti dei giovani da parte della città. In un momento in cui sono sempre più esposti a pressioni e difficoltà, la città dovrebbe fare di più per offrire loro luoghi sicuri e positivi dove poter trascorrere il loro tempo libero. Siamo delusi dalla mancanza di investimento nei giovani da parte della città e speriamo che questa situazione venga presa in considerazione e risolta al più presto". "Il campetto, come lo chiamavamo noi della vecchia guardia – replica un altro cittadino – è il luogo di ritrovo di svago di incontro. Mi rivolgo a questa e alla futura Amministrazione, affinché abbiano un ripensamento".

L’amministrazione spiega che si tratta di una chiusura temporanea. "Attualmente il parco delle Rimembranze, che era stato riaperto per alcuni mesi al termine del primo cantiere, è stato nuovamente chiuso per il secondo cantiere che completa la messa in sicurezza sismica dell’edificio – spiega il sindaco Piergallini – Appena sarà completato il cantiere e puntiamo a farlo entro il secondo semestre dell’anno, il parco delle Rimembranze sarà rimesso in ordine pronto per accogliere i ragazzi come ha fatto sempre nel corso degli anni".

Marcello Iezzi