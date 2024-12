Parco di Babbo Natale a Grottammare, sabato l’inaugurazione

Dopo l’accensione delle luminarie e le attività nei quartieri dei giorni scorsi, c’è attesa per la nuova tappa del calendario delle feste di fine anno a Grottammare, dove sabato pomeriggio si terrà l’inaugurazione del primo Parco di Babbo Natale in città. L’attrazione sarà teatro di laboratori creativi, esposizioni artigianali e iniziative per tutta la famiglia, nei giorni 14 e 15 e dal 20 al 22 dicembre. Determinante, nella realizzazione del progetto, il supporto dell’azienda Fainplast, con l’installazione di un Babbo Natale gigante. "Sperimentiamo un nuovo spazio per trascorrere momenti di svago avvicinandoci alle festività natalizie – dichiara il sindaco Alessandro Rocchi – Un luogo che avevamo in mente di valorizzare, grande e accogliente e che ben si presta a garantire la sicurezza necessaria per i bambini e le famiglie". Apertura ufficiale del Parco di Babbo Natale, fissata alle ore 16.30. Battista Faraotti, titolare dell’azienda esprime grande soddisfazione nel contribuire all’incanto del Natale. Apertura alle 16.30.