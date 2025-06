Parco inclusivo a Brecciarolo

Con l’inaugurazione a Brecciarolo, del primo parco giochi inclusivo del territorio comunale ascolano, si completa il percorso programmato dell’interessante progetto ’Ascoli città ad impatto positivo’, promosso da Pmg Italia in collaborazione e con il sostegno di Giocamondo, impresa sociale ascolana ai vertici nazionali per il settore vacanze per ragazzi e gli interventi socio educativi, insieme ad altre aziende locali. L’innovativa area giochi, aperta a bimbi e famiglie è stata inaugurata alla presenza della vice presidente di Giocamondo, Natalia Di Andrea insieme a Giorgia Camaioni, del vice sindaco con delega alle politiche sociali Massimiliano Brugni e dei rappresentanti delle associazioni locali, tra cui Anffas e La Meridiana, e rappresenta l’ultimo dei tre interventi previsti dal progetto. Un progetto che si affianca all’avvenuta donazione, il 28 giugno 2024 in Piazza del Popolo, di un veicolo per il trasporto di persone con disabilità e ad un percorso formativo anche sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e della solidarietà, avvenuto il 29 ottobre 2024 nella biblioteca comunale e che ha coinvolto gli studenti del liceo Mazzocchi-Umberto I, premiati dalla presidente di Giocamondo, Elisa Farina, con borse di studio per idee innovative e ad impatto sociale.

Valerio Rosa