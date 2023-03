Parco Marino del Piceno, il Comune pensa all’Ispra

Sarà uno studio dell’Ispra a decidere quale debba essere la posizione di San Benedetto sull’eventuale istituzione del Parco Marino del Piceno: l’amministrazione comunale ha intenzione di scrivere al governo per chiedere che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale rediga un’analisi del contesto ambientale in cui si innesterebbe l’eventuale area protetta, un’analisi che metta in chiaro quali sarebbero gli effettivi vantaggi di una manovra di questo tipo e quali le conseguenze a livello di attività che si potrebbero svolgere al suo interno. E’ quanto emerge dall’incontro tenutosi ieri sera fra il vicesindaco e alcuni rappresentanti dei vongolari, categoria del comparto ittico che si dichiara penalizzata dall’ipotetica istituzione del parco: categoria che pertanto chiede al comune di non avviare affatto l’iter per la nascita dell’area protetta. Va detto che dei sette comuni coinvolti nell’iniziativa, ovvero Altidona, Pedaso, Campofilone, Massignano, Grottammare, San Benedetto e Cupra, solo quest’ultimo si è ufficialmente defilato. Ma anche a San Benedetto non mancano i problemi: la riviera delle palme, gestita da un’amministrazione civica, deve capire da che parte stare. Ad avere posizioni divergenti, in tal senso, è la stessa maggioranza. La lista Libera, infatti, non sarebbe propensa ad istituire il parco, preferendo venire incontro alle esigenze dei vongolari.

Posizione diametralmente opposta a quella di Rivoluzione Civica: la sua unica superstite, Silvia Laghi, è totalmente a favore di quest’idea, sebbene la consigliera auspichi che la soluzione definitiva venga presa nel rispetto di tutte le esigenze e di tutti gli attori coinvolti. Dal canto suo, Centro Civico Popolare attenderà le risultanze dello studio dell’Ispra prima di affermare la propria idea. La pratica, in definitiva, è tutta nelle mani del vicesindaco e assessore all’ambiente Tonino Capriotti, al quale era stato suggerito di incontrare tutte le parti incluse non in incontri bilaterali, ma in un tavolo unico e istituzionale, nel quale mettere a sistema le diversissime istanze di chi si sta contendendo il pomo. La decisione finale insomma è stata legata ad un aspetto tecnico, e questa scelta rappresenta tanto un punto forte quanto una debolezza per l’amministrazione: da una parte il vertice comunale spera di ottenere numeri inequivocabili su cui basare il proprio operato, ma dall’altra la forza di una compagine politica si vede anche dall’indirizzo che imprime alle scelte strategiche relative al territorio che governa.

Giuseppe Di Marco