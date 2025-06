Parco Marino del Piceno. L’iter va avanti a colpi di incontri: "Serve il compromesso"

Il Parco Marino del Piceno torna al centro del dibattito in riviera: interrogazioni e non detti, per arrivare allo stato dell’arte attuale: al momento, il progetto di una zona a protezione della biodiversità che nel sogno dei promotori doveva estendersi dall’Abruzzo a Porto San Giorgio, è fermo al palo. Ecco allora che abbiamo cercato di capire come sta la situazione attraverso i promotori del Parco Marino del Piceno, attraverso il portavoce Massimo Rossi: "L’istruttoria per l’istituzione del Parco Marino del Piceno prosegue attraverso una serie di incontri e videoconferenze indette dal ministero dell’Ambiente con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con i Comuni di Grottammare e San Benedetto. L’ultima delle quali si è tenuta il 6 marzo scorso. In quell’occasione i due Comuni hanno sottoposto al Ministero un’ipotesi di perimetrazione ‘di compromesso’ tra l’indispensabile protezione della biodiversità e le compatibilità con le attività di pesca. Questa proposta individua le ‘zone di riserva A B e C’ in corrispondenza del SIC della Sentina e dell’istituendo SIC dello scoglio di San Nicola a Grottammare, per un totale di circa 4 Km di costa protetta. Tale ipotesi è suffragata dal parere del tavolo scientifico composto di docenti e ricercatori marchigiani tra i quali il noto professor Roberto Danovaro che ha partecipato all’ultima conferenza ministeriale a sostegno della proposta. La scelta di limitare la perimetrazione alla costa dei due Comuni più a sud, lasciando per ora in stand-bay gli altri Comuni più a nord è stata condivisa con il ministero a seguito del forfait di Cupra Marittima che dopo una formale adesione iniziale ha cambiato la sua posizione. Ora si è in attesa del riscontro al riguardo, da parte del Ministero.

Ma cosa ne pensano i sindaci? "Siamo stati sempre propensi, ma va cercata una sintesi con chi sul mare lavora – ha dichiarato la sindaca di Altidona Giuliana Porrà –. Se si trova una sinergia con chi trova reddito dal lavoro in mare, senza alcuna imposizione, il discorso potrà essere ripreso, poiché Altidona è stata sempre sensibile ai problemi della sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse". Il sindaco di Pedaso Vincenzo Berdini ha ricordato che della questione non se ne parla più da tempo e che se ne potrebbe ridiscutere in base alle eventuali novità. Giovanni Feliziani, sindaco di Campofilone: "Sono abituato a ragionare con gli atti in mano. Quando ci sarà un atto formale risponderò con un altro atto formale". Equilibrista il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo: "Il progetto del Parco Marino è in discussione da molti anni: di certo è un’iniziativa che ha assunto una rilevanza sempre più di primo piano anche alla luce della necessità di porre in essere politiche propense a un approccio sostenibile e a una convivenza armoniosa tra la componente antropica e il resto dell’ecosistema di un territorio. Tuttavia queste necessità sono tanto rilevanti quanto gli interessi di coloro (a iniziare dagli imprenditori del settore ittico) che dalle stesse acque che intendiamo proteggere traggono il proprio sostentamento. È dunque necessario un lavoro molto delicato di equilibrio tre le parti perché si possa individuare una soluzione condivisa tra le parti e in grado di rispondere sia alle necessità dell’ambiente sia a quelle dei pescatori".