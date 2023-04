Parco marino del Piceno, scatta la raccolta firme

Che la minoranza di destra fosse in totale disaccordo con l’amministrazione Spazzafumo era chiaro da mesi. Posizioni che si sono rafforzate a seguito dell’ultimo consiglio, in cui la maggioranza ha approvato il bilancio consuntivo con un margine strettissimo. A ribadirlo sono stati, ieri mattina, Luigi Cava, Andrea Traini e Nicolò Bagalini (FdI), Laura Gorini e Lorenzo Marinangeli (Lega), Annalisa Ruggieri e Pasqualino Piunti (Forza Italia) ed Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista). Preso atto dell’assenza di Stefano Muzi, che ha suscitato perplessità nell’intero blocco, Ruggieri ha iniziato a fare il punto della situazione: "La frammentazione della maggioranza si fa pericolosa per una città di 50mila abitanti – ha detto la coordinatrice azzurra –. Con le possibilità offerte dai fondi Pnrr, rimaniamo congelati a causa dell’incapacità amministrativa e politica". Gorini, invece, ha fatto notare come ci sia stata poca chiarezza sul caso Ballarin, ma non solo: "La confusione regna anche sul Parco marino: il 13 e 14 maggio organizzeremo un’apposita raccolta firme per scongiurare questa iniziativa. Di sicuro non faremo mai da stampella a questa amministrazione".

"Siamo di fronte allo sfascio di questa amministrazione – ha aggiunto Cava - che sa soltanto fare copia e incolla delle iniziative che portammo avanti noi. La regione, invece, si sta prodigando veramente per San Benedetto". Una nuova capatina in area bilancio l’ha fatta Traini: "I revisori hanno manifestato perplessità sulla delibera – ha notato l’ex assessore –. Quella del rendiconto era un’occasione buona per dare indirizzi chiari alla macchina comunale. Ma questi non ci sono, visto che non esiste un’unicità di visione". Marinangeli invece si è dimostrato durissimo sulla sanità: "Ma come si può anche solo pensare di spostare l’Istituto ‘Capriotti’? Quell’area desta tante perplessità: per l’ospedale avrei visto meglio l’area Brancadoro. Il sindaco dice che è passato solo un anno e mezzo, ma in questo lasso ha fatto pochissimo e male". Carboni quindi si è concentrata sul sociale: "Nel bilancio – ha detto l’ex assessore – 500mila euro erano stati destinati ai servizi sociali. Ora non è più così, e credo che debba essere convocato un altro consiglio per riallocare le risorse. Spero si torni a ragionare anche sugli sgravi Tari in base all’Isee". "Non siamo più leader in nulla – ha aggiunto Piunti – Guardiamo il turismo: i numeri sono buoni, ma dopo due anni di pandemia era ovvio. E voglio ricordare che lo scorso ferragosto siamo diventati famosi per la fuga di turisti a causa della vicenda ombrelloni". In chiusura, le bordate di Bagalini: "In politica parlano i numeri – ha concluso il meloniano – e questi non ci sono più: siamo di fronte all’operato di un’armata Brancaleone il cui unico collante è stato l’anti-Piuntismo".

Giuseppe Di Marco